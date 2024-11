Od niedzieli, od godz. 7:30 do poniedziałku, do godz. 7:30 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydany został dla południowej części kraju, m.in. Podkarpacia, Małopolski oraz części województwa świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie.

/ Shutterstock

Ostrzeżenia IMGW. Warunki na drogach będą stwarzać duże niebezpieczeństwo

Warunki pogodowe w najbliższych kilkudziesięciu godzinach nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie przed marznącymi opadami w południowej części Polski.

Dodatkowo w części województwa śląskiego oraz dolnośląskiego może silnie powiać.

Termometry pokażą od 0 do 6 st. C. We Wrocławiu w niedzielę będzie 6 st. C, w Jeleniej Górze 2 st. C, w Legnicy 6 st. C, w Opolu 3 st. C i podobnie w Katowicach.

Alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów obowiązują od niedzielnego do poniedziałkowego poranka.

Ostrzeżenia przed wiatrem i marznącymi opadami (obowiązujące od 24 listopada, godz. 7:30 do 25 listopada, godz. 7:30) / IMGW / Materiały prasowe

Nadchodzący tydzień przyniesie w pogodzie niemal dwie różne pory roku - zdecydowanie zimową oraz iście jesienną.

Na horyzoncie chwilowe ocieplenie

Od niedzieli przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczać się ciepły front atmosferyczny, który zapewni powrót jesiennej aury, wypierając chłodne powietrze. Ciśnienie będzie spadać.

Temperatura wyniesie od 0 st. C w Rzeszowie i w Suwałkach do 7 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.