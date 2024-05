​Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, w którym można zapoznać się m.in. z procesami przyrodniczymi zachodzącymi w Tatrach, otwarto w piątek u wylotu Doliny Kościeliskiej. Dostępny dla turystów obiekt mieści się pod ziemią, a wejście nawiązuje do szałasu pasterskiego.

Tatry opowiadają same swoją historię. Wystarczy zacząć ich słuchać. Ja zaczęłam ich słuchać jeszcze jako małe dziecko i choć droga pod Tatry jest dość daleka, to jak już tu się przyjeżdża, to nie chce się wyjeżdżać. Słuchanie tu przyrody ma walory szczególne, bo jest ona po prostu szczególnie cenna - mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która wzięła udział w uroczystym otwarciu placówki.

Minister podkreśliła, że chciałaby, aby otwarte centrum "służyło dzieciom i młodzieży, dorosłym i seniorom, którzy będą mogli w pigułce zobaczyć to, co nie każdy może zobaczyć, chodząc po Tatrach wzdłuż i wszerz".

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski zaznaczył, że misją parków narodowych jest przede wszystkim ochrona przyrody, ale też edukacja przyrodnicza.

Naszą misją jest również pomoc w zrozumieniu przyrody. Los natury, ochrony przyrody nie zależy tylko od pracowników parku. Przyrodę możemy ocalać wspólnie i tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnie ją rozumieć - mówił Ziobrowski.

Co przygotowano dla zwiedzających?

Zwiedzający Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia będą przechodzili przez siedem sal wyposażonych m.in. w multimedia.

Będzie można dowiedzieć się o procesach przyrodniczych - roli wody, ciśnienia i temperatury.

W jednej z sal jest pełnowymiarowy - o długości 5 metrów - model dinozaura precyzyjnie odtworzonego na podstawie szczątków odnalezionych w Czerwonych Żlebkach w Dolinie Tomanowej. Jest też model prehistorycznego niedźwiedzia jaskiniowego.

Aby nie zakłócać naturalnej przestrzeni parku narodowego, Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia zostało w całości zaprojektowane pod ziemią.

Na poziomie gruntu jest jedynie wejście w formie pasterskiego szałasu.

W jakich godzinach otwarta placówka?

Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia można zwiedzać już podczas sobotniej Nocy Muzeów.

Placówka będzie otwarta od wtorku do niedzieli w godz. od 9.00 do 17.00 - ostatnie wejście przewidziano na godz. 15.00. Od czerwca do września będzie dostępne dłużej - od godz. 8.00 do 18.00.

Bilety można kupić za pośrednictwem strony internetowej tpn.gov.pl i na miejscu. Zwiedzanie będzie się odbywało w grupach pod opieką edukatora i potrwa 90 minut.

Archiwum jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.