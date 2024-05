W sercu Krakowa, w przestronnych halach Muzeum Inżynierii i Techniki, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie łączące świat nauki z dziedziną kultury. Copernicus Festival, od lat wpisujący się w krajobraz intelektualny Polski, w 2024 roku zaprasza na intelektualną podróż, której przewodnim motywem będzie rola maszyn w życiu człowieka.

Maszyny mają władzę nad naszą przyszłością? Nie przegap Copernicus Festival w Krakowie / Shutterstock

Copernicus Festival (21-26 maja) to wyjątkowe wydarzenie, gdzie nauka spotyka się z kulturą, tworząc przestrzeń dla dialogu, wymiany myśli i inspiracji. Edycja 2024 skupi się na związkach człowieka z maszynami, badając zarówno konkretne aspekty technologicznego postępu, jak i metaforyczne znaczenie maszyn w naszym rozumieniu świata.

Czy w dzisiejszym świecie, kiedy otoczeni jesteśmy przez wszechobecną technologię, możemy jeszcze mówić o jasno wytyczonych granicach między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne? Czy możemy postrzegać nasze ciała i umysły jako biologiczne maszyny?

Copernicus Festival 2024 stanie się platformą dla wybitnych myślicieli, naukowców i artystów, którzy poprzez wykłady, panele dyskusyjne oraz warsztaty przybliżą uczestnikom najnowsze osiągnięcia technologiczne i ich implikacje dla przyszłości ludzkości.

Czy algorytmy zadecydują o naszej przyszłości?

Maszyny mają władzę nad naszą przyszłością? / Shutterstock

Zaproszeni eksperci, wśród których znajdą się m.in. renomowany zoolog Lars Chittka, antropolog Thomas Plummer, specjalistka od leczenia depresji i choroby dwubiegunowej Dominika Dudek oraz pionier w dziedzinie badań nad interfejsami mózg-komputer Piotr Durka, zaoferują fascynujący wgląd w swoje dziedziny, podnosząc pytania o granice ludzkiego ciała, umysłu i potencjału.

Ponadto, festiwal będzie okazją do zapoznania się z inspirującymi historiami ludzi nauki i kultury. Podczas "Śniadania Mistrzów" spotkamy się z takimi osobowościami jak informatyk Jacek Kitowski, biolog molekularna Agnieszka Chacińska czy architekt Robert Konieczny, którzy podzielą się swoimi pasjami, twórczością i spojrzeniem na przyszłość nauki oraz sztuki.

Wśród wielu atrakcji festiwalowych znajdzie się również gala Konkursu Mądra Książka Roku, prezentująca najciekawsze pozycje literatury popularnonaukowej. To doskonała okazja, aby zgłębić wiedzę na temat najnowszych trendów w nauce, technologii i humanistyce.

Copernicus Festival 2024: Gdzie ludzie i maszyny piszą przyszłość razem

Copernicus Festival w Krakowie / Materiały prasowe

Copernicus Festival jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych przyszłością nauki i kultury, stanowiącym nie tylko platformę edukacyjną, ale także przestrzeń do twórczej dyskusji i wymiany pomysłów. Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie, co otwiera drogę do wiedzy i inspiracji dla każdego.

Copernicus Festival 2024 przybliża nas do zrozumienia, jak głęboko maszyny są zakorzenione w naszym codziennym życiu i myśleniu. Zapraszając do refleksji nad wpływem technologii na człowieka i społeczeństwo, festiwal oferuje niepowtarzalną okazję do uczestnictwa w intelektualnej podróży, której efekty mogą okazać się nieocenione dla naszej przyszłości.

Copernicus Festival odbędzie się między 21 a 26 maja 2024 w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty i bezpłatny.

PROGRAM COPERNICUS FESTIVAL 2024