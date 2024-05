​Pierwsza edycja Nocy Muzeów we Wrocławiu była wydarzeniem, w którym wzięło udział siedem muzeów i jedna galeria. Dzisiaj to już coś, czym żyje całe miasto. W tym roku zaplanowanych jest ponad 150 wydarzeń, których gospodarzami będzie blisko 100 instytucji.

Noc Muzeów we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

To wszystko już w sobotę 18 maja. Atrakcyjne wydarzenia przygotowują przede wszystkim muzea, ale nie tylko. Na liście współorganizatorów figurują również archiwa, galerie, centra kultury i edukacji oraz inne niezależne miejsca promujące sztukę i prezentujące historię Wrocławia.

Po raz pierwszy w Nocy Muzeów weźmie udział Muzeum Śląska Wrocław i Archiwum Budowalne Wrocławia - oddział Muzeum Architektury, dysponujące bogatymi zbiorami projektów tego, co we Wrocławiu zbudowano w minionych latach.

W tegorocznej edycji będzie można zobaczyć również relikty zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim udostępnione dla zwiedzających w Domu Sióstr Zakonnych de Notre Dame.

To ciekawy i nieznany nawet wrocławianom obiekt, mający za sobą wspaniałą przeszłość - to tutaj rezydowali książęta, którym zawdzięczamy znakomity rozwój miasta i regionu w średniowieczu. Będzie można oglądać nie tylko mury, prezentowane będą także pokazy średniowiecznego fechtunku i inne atrakcje.

Wyjątkowe wydarzenie czeka na uczestników w artystycznym podwórku przy ul. Ruskiej 46 - tej nocy działający w tej przestrzeni artyści i artystki zaproszą do swoich galerii i pracowni, opowiadając o twórczych praktykach.

To wszystko za darmo!

Tradycyjnie wstęp do wszystkich placówek biorących udział w imprezie jest bezpłatny. Niektóre wydarzenia startują już o godz. 12:00, ale większość miejsc będzie czynna do późnych godzinnych wieczornych: godz. 23:00, nawet do północy.

Wiele wydarzeń podczas Nocy Muzeów jest adresowanych do dzieci.

Niektóre warsztaty i zajęcia rozpoczynają się już w południe. Specjalny program dla najmłodszych przygotowało 39 instytucji, wśród nich m.in. Muzeum Geologiczne, Centrum Kultury Agora, Liceum Sztuk Plastycznych, Młodzieżowe Domy Kultury, Muzeum Architektury, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Hala Stulecia, NFM, Stary Ratusz, czy Arsenał.

Sprawdź program online

Warto pamiętać, że udział w niektórych wydarzeniach wymagał wcześniejszej rezerwacji, ponieważ liczba odwiedzających jest dla danej lokalizacji ograniczona.

Zapisy trwały od 6 maja. Takie miejsca są w dużej mniejszości, ale zachęcamy do weryfikacji pełnej listy placówek na oficjalnej stronie miasta www.wroclaw.pl/noc-muzeow

Noc Muzeów to wyjątkowo popularna impreza ze znakomitą frekwencją. Powodów jest kilka. Jednym z ważniejszych jest bezpłatny udział w wydarzeniach, ale istotne jest także zwiedzanie w towarzystwie przyjaciół i bogaty program wydarzeń specjalnych.

Klimatycznie, bo zabytkowym pojazdem

Podobnie jak w ubiegłych latach, uruchomione zostaną specjalne, bezpłatne linie komunikacji zbiorowej obsługiwane zabytkowym taborem przez Klub Sympatyków Transportu Miejskiego.

Zaplanowano dwie linie tramwajowe (M1, M2) i cztery linie autobusowe (M10, M11, M12, M13).

Pojazdy specjalne będą kursować od ok. godziny 16:00 do północy. Centrum przesiadkowym będzie pl. Teatralny (Opera), gdzie wszystkie linie będą się zbiegać. Schematy linii i trasy przejazdów można znaleźć między innymi na stronie Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego www.kstm.pl

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w roku 1997.

W 2001 przekształciła się w imprezę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której udział bierze obecnie około 120 miast Starego Kontynentu. Organizowana jest zawsze w trzeci weekend maja i powiązana jest z obchodami Święta Muzealnika.