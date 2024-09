Pod Kazalnicą Mięguszowiecką w rejonie Morskiego Oka odnaleziono ciało turysty. Zakończyła się również akcja poszukiwawcza trzech turystek z Litwy, które zaginęły w polskich górach. Sobotni poranek dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z pewnością nie należał do łatwych.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W sobotę rano tatrzańscy ratownicy przetransportowali do Zakopanego ciało turysty odnalezione pod Kazalnicą Mięguszowiecką w rejonie Morskiego Oka. Szczegóły śmiertelnego wypadku nie są jeszcze znane.



Zakończyła się również akcja poszukiwawcza w rejonie Świnicy w Tatrach, gdzie zgubiły się trzy turystki z Litwy. Brało w niej udział 44 ratowników.



Jedna z litewskich turystek doznała dużego wychłodzenia organizmu i została bezpośrednio śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Krakowie - poinformował ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.

W piątek panowały złe warunki turystyczne w Tatrach, a w nocy uległy jeszcze pogorszeniu. Szczyty spowiła gęsta mgła ograniczająca widzialność, a temperatura spadła do 4 st. C. Wiał silny wiat, osiągający w porywach prędkość do 120 km/h. W sobotę warunki pogodowe są lepsze.