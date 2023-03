Psy, wykorzystując swój wyostrzony zmysł węchu, w nieoceniony sposób pomagają policjantom w codziennej służbie. Teraz dzięki nowoczesnemu radiowozowi funkcjonariusze Wydziału Prewencji sądeckiej komendy będą mogli zapewnić im komfortowy i bezpieczny transport na miejsce interwencji czy szkolenia.

/ Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie /

W sądeckiej jednostce jest to pierwszy tego typu pojazd, który został specjalnie wyposażony z myślą o transporcie psów służbowych.

Z nieoznakowanego Volkswagena Transportera będą na co dzień korzystać przewodnicy psów służbowych oraz ich czworonożni partnerzy. Oprócz standardowego policyjnego sprzętu (radiostacja, sygnały uprzywilejowania) nowy radiowóz posiada również zabudowę umożliwiającą bezpieczny transport dwóch zwierząt.

Jest wyposażony również w sporo udogodnień dla czworonogów i ich opiekunów - m.in. posiada specjalny podest ułatwiający wprowadzanie psów do wnętrza pojazdu, schowki na miski, smycze itp. Przestrzeń dla psów jest klimatyzowana i łatwa do czyszczenia. Wszystko to sprawia, że warunki wspólnej służby są zdecydowanie bardziej komfortowe niż dotychczas.

Nowy radiowóz kosztował 381 tys. zł i został kupiony ze środków centralnych Komendy Głównej Policji. W małopolskim garnizonie oprócz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu tego typu radiowozy trafiły również do jednostek w Tarnowie i Krakowie, a także do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.