Rozpoczynają się przeglądy techniczne kolejek linowych w polskich górach. Od poniedziałku 7 października dwutygodniową przerwę w kursowaniu będzie miała kolejka linowo-terenowa na Gubałówkę, a od 21 października do 8 listopada turyści nie pojadą kolejkami linowymi na Kasprowy Wierch w Tatrach oraz nad zaporą w Solinie w Bieszczadach.

Od 21 października do 8 listopada turyści nie wjadą kolejką linową na Kasprowy Wierch w Tatrach. / Shutterstock

Polskie Koleje Linowe (PKL) dwa razy w roku, po sezonie letnim i zimowym, przeprowadzają prace serwisowe i konserwacyjne urządzeń.

Przeglądy techniczne są związane z czasowym wyłączaniem z ruchu kolei oraz urządzeń technicznych. Warto wykorzystać czas kursowania kolejek jeszcze przed zaplanowanymi przeglądami i skorzystać z pięknej złotej jesieni i dostępnych atrakcji - przekazała rzeczniczka PKL Marta Grzywa.

Kolejka linowa na Palenicy w Szczawnicy przegląd techniczny przejdzie od 14 października do 8 listopada, a od 28 października do 8 listopada prace serwisowe przejdą kolejki linowo-terenowe na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju oraz na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Od 12 do 29 listopada przestój techniczny kolejki linowej zaplanowany jest na Mosornym Groniu w Zawoi.