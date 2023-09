​Muzeum Tatrzańskie zaprasza do oglądania wyjątkowej wystawy "Made in Zakopane". Czasu do jej obejrzenia nie jest za wiele, ponieważ ekspozycja będzie prezentowana tylko do końca września.

Przed nami ostatni wrześniowy weekend. Muzeum Tatrzańskie przypomina, że to także ostatni moment, aby odwiedzić wystawę "Made in Zakopane", która kończy się 1 października. Jak informują organizatorzy ekspozycji, to przegląd najlepszej sztuki i designu powstających w Zakopanem przed rokiem 1939. Bohaterami ekspozycji są same przedmioty, jak i ich twórcy. "Mamy nadzieję, że naszą wystawą przypomnieliśmy, iż Zakopane - obecnie kojarzone z tandetą "krupówkowych" pamiątek - było prężnym ośrodkiem różnego rodzaju rzemiosł, cechujących się wysoką jakością wykonania, a "Made in Zakopane" to marka solidna choć wymyślona na potrzeby wystawy. Wyroby zakopiańskich pracowni projektowane były niejednokrotnie przez profesjonalnych artystów i odznaczały się wysokim poziomem artystycznym". Wystawę można oglądać w Muzeum Tatrzańskim przy ulicy Krupówki 10. Zobacz również: Rzeszów: Weekendowe utrudnienia w ruchu, część ulic będzie zamknięta

