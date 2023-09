Nietypowe banery wyborcze pojawiły się w kilkudziesięciu lokalizacjach w Gnieźnie. Zamiast twarzy polityków widnieją na nich wizerunki psów z tamtejszego schroniska. Akcja ma zachęcać do odwiedzin schroniska i wybrania swojego nowego przyjaciela.

/ Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Wyborczy wyścig trwa, co przypominają nam rozwieszonym na każdym płocie wyborcze banery i plakaty. Nietypowe egzemplarze pojawiły się w Gnieźnie, gdzie zamiast twarzy polityków zobaczymy wizerunki psów z tamtejszego schroniska. Wolontariusze postanowili wykorzystać okres kampanii do wypromowania innego wyboru - wyboru czworonożnego przyjaciela.

My, tak dla kontrastu, postanowiliśmy zaprezentować naszych kandydatów. To psiaki z gnieźnieńskiego schroniska - mówi Katarzyna Fikus ze Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie. Na nowych opiekunów czeka około 80 piesków.

Główną twarzą schroniskowej kampanii jest piesek o imieniu Wafel. To fajny, mały piesek. Bardzo radosny, bardzo pogodny, który czeka na nowy dom - dodaje Katarzyna Fikus.

Inicjatywa rozwieszenia banerów wyszła od jednego z miejskich radnych. Pan Tomasz Dzionek wyszedł do nas z propozycją wyprodukowania takich banerów i rozwieszenia ich w różnych miejscach w mieście, a my się zgodziliśmy. To dla nas świetna sprawa, bo możemy pochwalić się naszymi podopiecznymi, którzy są fantastycznymi kandydatami na przyjaciół - wyjaśnia Katarzyna Fikus.

Jak wybrać psiego kandydata?

Każdy z naszych "kandydatów" to numer jeden. Nie ma list. Jest jedno hasło - "Wybierz mądrze. Kandydat na twojego przyjaciela" - tłumaczy kierowniczka gnieźnieńskiego schroniska.

Osoby, które chcą adoptować ze schroniska psa lub kota powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z wolontariuszami. Można to zrobić za pomocą schroniskowej strony na Facebooku lub telefonicznie. Numer jest wywieszony na banerach oraz dostępny na stronie schroniska.