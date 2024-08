Muzyka, śpiew, taniec i rękodzieło - tak w skrócie można opisać 55. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, który właśnie rusza w Zakopanem. Będzie góralski korowód i konkurs o Złotą Ciupagę - zapowiada reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich / Maciej Pałahicki / RMF FM

Konkurs powożenia i śpiewu pytackiego - tradycyjnie rozpoczyna Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.



Pod Giewontem połączy nas "natura" górali z całego świata - rękodzieło, muzyka, śpiew i taniec. Połączy nas miłość do prawdziwej kultury ludowej, do tradycji do naszych przodków. Co roku festiwalowi towarzyszy inny temat przewodni. W tym roku będą nim obrzędy i zwyczaje mieszkańców Karpat i górali całego świata. Dzięki wydarzeniom towarzyszącym festiwalowi, publiczność będzie miała możliwość nie tylko podziwiania występów na scenie, ale i będzie mogła spotkać się z zespołami na wspólnych tańcach, posmakować ich potraw czy podziwiać ich rękodzieło - powiedziała dyrektorka festiwalu Hanka Rybka.

W piątek i sobotę odbędą się koncerty "na folkową nutę" poprzedzające festiwalowe zmagania. Na scenie na Górnej Równi Krupowej zagrają m.in. Trebunie Tutki i Zakopower.

Głównym punktem festiwalu jest konkurs, którego uczestnicy rywalizują o Złote, Srebrne i Brązowe Ciupagi. Te trofea są przyznawane w trzech kategoriach: tradycyjnej, artystycznej i stylizowanej. Podczas zmagań zobaczymy występy zespołów prezentujących góralski folklor z Węgier, Turcji, Serbii, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Indonezji, Kosowa, Rumunii, Słowenii. Polskę będą reprezentowały trzy zespoły z Zakopanego, Brennej i Mszany Górnej.

W niedzielę ulicami miasta przejdzie korowód zespołów folklorystycznych z różnych stron świata.



Festiwal potrwa do czwartku. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Zakopane.