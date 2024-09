W Piwnicznej-Zdroju rozpoczyna się dziś Festiwal Biegowy. To już 15. edycja tej imprezy. Na uczestników czekają świetnie oznakowane górskie trasy, ultramaraton, krótsze biegi górskie, dystanse dla początkujących i dla dzieci.

Festiwal Biegowy / Materiały prasowe

Festiwal Biegowy rozpoczyna się dzisiaj o godz. 20, kiedy odbędą się Bieg Lachów (w czasie którego prezentują się zespołu ludowe z całego regionu, a także goście z innych krajów Karpat), Bieg w krawacie i Bieg na szpilkach. Koniec zaplanowano na niedzielę - o 14:30 zorganizowany zostanie Bieg Przebierańców.

Organizatorzy ponownie przygotowali piękne medale dla wszystkich uczestników Sądeckiej Dychy Newagu, Półmaratonu, Biegu Górskiego na 23 km, Górskiego Koral Maratonu, Biegu 7 Dolin na 61 i 100 km oraz Iron Runa.

Pyszne wypieki i rękodzieło

Ale Festiwal Biegowy to nie tylko sport. W Miasteczku Biegowym będzie można skosztować różnego rodzaju wypieków i pysznych potraw autorstwa kół gospodyń wiejskich Festiwalu Smaku Sądecczyzny. Są one mistrzyniami w "wyczarowywaniu dań opartych na przepisach naszych babć".

Zaprezentują się również wystawcy rękodzieła. Będzie można kupić m.in. unikatową biżuterię, regionalne stroje, haftowane koszule czy rzeźby.

To impreza dla całych rodzin. Wezmą w niej udział tylko osoby, które wcześniej się zapisały.

Położone w malowniczym zakolu Popradu Miasteczko Biegowe zostało wyposażone we wszystko to, co uczestnikom jest potrzebne.

Do wygrania auto

Na tym nie koniec atrakcji. Na zakończenie Festiwalu Biegowego losowany jest szczęśliwiec, który wygrywa samochód ufundowany przez firmę KORAL.

Nie inaczej będzie również tym razem. Znowu ktoś wyjedzie z Piwnicznej nowiutkim autem, a ci, którym się nie uda wygrać samochodu, zdążą spróbować pysznych lodów KORAL - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

W tym roku do wygrania będzie Toyota Aygo X. To 5-drzwiowy model wyprodukowany w 2024 roku. Jest warty blisko 71 tysięcy złotych. Wyposażony jest w wiele różnego rodzaju udogodnień m.in. system wspomagający pokonywanie podjazdów czy system wykrywania zmęczenia kierowcy.

