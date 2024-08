Świetnie oznakowane górskie trasy, ultramaraton, krótsze biegi górskie, dystanse dla początkujących i dla dzieci - to wszystko przygotowano dla uczestników Festiwalu Biegowego, który już niedługo odbędzie się w Piwnicznej-Zdroju. Trzydniowa impreza wystartuje 6 września. Cały czas trwają zapisy.

Festiwal Biegowy jest biegowym wydarzeniem dla całych rodzin, z mnóstwem dystansów do wyboru / Materiały prasowe

Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju jest organizowany po raz 15. Położone w malowniczym zakolu Popradu Miasteczko Biegowe zostanie wyposażone we wszystko to, co uczestnikom będzie potrzebne.

Będzie jak zawsze tętniło życiem, bo to impreza dla całych rodzin! Dzieci znajdą tu nie tylko okazję do biegania, ale też fachowych opiekunów, którzy im zaoferują mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami. Moc atrakcji przygotowali także nasi partnerzy, a i pogoda zapowiada się znakomita - zachęcają organizatorzy podkreślając, że zapisy na Festiwal Biegowy cały czas trwają. By znaleźć się na liście startowej trzeba wypełnić formularz i dokonać wpłaty.

Pięknie wykonane, unikatowe krążki

Organizatorzy ponownie przygotowali piękne medale dla wszystkich uczestników Sądeckiej Dychy Newagu, Półmaratonu, Biegu Górskiego na 23 km, Górskiego Koral Maratonu, Biegu 7 Dolin na 61 i 100 km oraz Iron Runa.

Krążki są unikatowe i pięknie wykonane. Widnieje na nich nazwa wydarzenia, biegu i miejscowości, w której wszystko się odbywa.

Całość dopełnia znakomicie prezentujący się zarys górskich szczytów. Naprawdę warto mieć je dla siebie! Podobnie jak unikalne koszulki finishera, zaprojektowane dla każdego z najdłuższych dystansów. Absolutnie świetna jest też specjalna koszulka premium, którą można zamówić podczas rejestracji na Festiwal Biegowy - zachęcają organizatorzy.

Biegi w ramach Mistrzostw Polski Masters

Dodatkowym polem rywalizacji podczas Festiwalu są biegi w ramach Mistrzostw Polski Masters. Co to takiego?

Mastersi to zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 30 rok życia i są zapisani do związku Mastersów. Mistrzostwa Polski będą się odbywały w Sądeckiej Dysze NEWAGU, Półmaratonie i Biegu 7 Dolin na 100 km - wyjaśnia Marek Tokarczyk, dyrektor sportowy Festiwalu Biegowego.

Wypieki i smakołyki według babcinych receptur

Coś dla siebie znajdę również miłośnicy lokalnego folkloru. Wszystko dzięki Festiwalowi Lachów i Górali, w czasie którego prezentują się zespołu ludowe z całego regionu, a także goście z innych krajów Karpat.

Dodatkowo w Miasteczku Biegowym będzie można skosztować różnego rodzaju wypieków i pysznych potraw autorstwa kół gospodyń wiejskich Festiwalu Smaku Sądecczyzny. Są one mistrzyniami w "wyczarowywaniu dań opartych na przepisach naszych babć".

Podczas Festiwalu Biegowego zaprezentują się również wystawcy rękodzieła. Będzie można kupić m.in. unikatową biżuterię, cudne ozdoby na choinkę robione szydełku, obrazy, regionalne stroje, haftowane koszule czy rzeźby.

A na koniec festiwalu - niespodzianka. Auto dla szczęśliwca

Na tym nie koniec atrakcji. Na zakończenie Festiwalu Biegowego losowany jest szczęśliwiec, który wygrywa samochód ufundowany przez firmę KORAL.

Nie inaczej będzie również tym razem. Znowu ktoś wyjedzie z Piwnicznej nowiutkim autem, a ci, którym się nie uda wygrać samochodu, zdążą spróbować pysznych lodów KORAL - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

W tym roku do wygrania będzie Toyota Aygo X. To 5-drzwiowy model wyprodukowany w 2024 roku. Jest warty blisko 71 tysięcy złotych. Wyposażony jest w wiele różnego rodzaju udogodnień m.in. system wspomagający pokonywanie podjazdów czy system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Co zrobić, aby dać sobie szansę wygrania samochodu? Wystarczy w limicie czasu ukończyć jeden z tych dystansów:

● Iron Run

● Bieg 7 Dolin 100 km

● Bieg 7 Dolin 61 km

● Bieg 7 Dolin Górski Koral Maraton

● Bieg Górski 23 km

● Półmaraton

● Bieg Górski 11 km

● Mistrzostwa Doliny Popradu w Nordic Walking 11 km

● Sądecka Dycha NEWAGU

Sprawdź program sportowy 15. Festiwalu Biegowego

