Na trzy miesiące została aresztowany 18- latek z powiatu nowotarskiego, u którego policjanci odnaleźli ponad 300 gramów środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej.

/ Materiał udostępniony / Policja

Jak informuje rzecznik nowotarskiej Policji Dorota Garbacz, w Niedzicy, policjanci z łapszańskiego posterunku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego toyotą. Za kierownicą pojazdu siedział 18-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego. Podczas kontroli w kieszeni przednich drzwi policjanci zauważyli pęk woreczków strunowych. Przypuszczając, że kierowca może posiać narkotyki przystąpili do sprawdzenia pojazdu.

W schowku znaleźli szklany słoik i woreczki strunowe z zawartością „kryształu”, woreczki strunowe z zawartością marihuany i wagę elektroniczną służącą do porcjowania narkotyków. Dodatkowo w kieszeni bluzy nastoletni kierowca schował kilkanaście woreczków z narkotykami. Policjanci przeprowadzili także przeszukanie w jego miejscu zamieszkania znajdując w jego pokoju jeszcze niewielkie ilości narkotyków. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 300 gramów środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

/ Materiał udostępniony / Policja

W czwartek 18-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i wydał postanowienie o tymczasowym areszcie zatrzymanego na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu może grozić kara od roku nawet do 10 lat pozbawienia wolności.