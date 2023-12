Przed południem doszło do wypadku samochodu osobowego i autobusu przewożącego dzieci na wycieczkę z Legnicy do Złotoryi. Kierujący oraz pasażer auta, a także dwójka dzieci zostali przetransportowani do szpitala.

/ KMP Legnica / Do zdarzenia doszło ok. godz. 11.30 na drodze krajowej nr 364 we wsi Wilczyce ( Dolnośląskie). Autobus wycieczkowy przewożący przedszkolaków z Legnicy jechał w kierunku Złotoryi, gdy uderzyło w niego jadące z naprzeciwka auto osobowe. "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym marki opel najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem. Uderzył w bariery energochłonne, następnie odbił się i zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzając w prawidłowo jadący autobus, który w wyniku tego zdarzenia zjechał do rowu" - powiedziała mł. asp. Anna Tersa z legnickiej policji. Droga jest całkowicie zablokowana, na miejscu interweniowali strażacy i pogotowie. Autobusem podróżowało ponad 40 dzieci. Do szpitala trafiło dwoje z nich, kierujący i pasażerka opla. Na miejsce przyjechał już autobus zastępczy, który zabrał dzieci do przedszkola w Legnicy. Utrudnienia na drodze mogą potrwać do ok. godz. 15.00. Zobacz również: Oszustwo "na inwestycję w gazociąg". Seniorka straciła pół miliona złotych

