Jedna osoba została zabrana do szpitala w wyniku wybuchu butli z gazem w budynku jednorodzinnym w Starej Kamienicy na Dolnym Śląsku. W domu zawaliła się jedna ze ścian.

Do zdarzenia doszło po godzinie 12 w miejscowości Stara Kamienica (pow. karkonoski, woj. dolnośląskie), przy ul. Izerskiej.

Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, "prawdopodobnie w wyniku wybuchu butli z gazem zawaleniu uległa ściana boczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego".

W zdarzeniu została poszkodowana jedna osoba. To starszy mężczyzna, został on zabrany do szpitala - ustalił reporter RMF FM Paweł Pyclik.

W akcji brali udział strażacy z PSP w Jeleniej Górze i OSP Stara Kamienica, a także funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i tamtejsze pogotowie ratunkowe.