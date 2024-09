Ostrzeżenia I, II i III stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Będą one obowiązywać w centralnej Polsce, a także na południu kraju, gdzie nastąpi kumulacja opadów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje, że w związku z "nawalnymi" opadami w nocy ze środy na czwartek możliwe są podtopienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Wystąpią powodzie i zalania Znajdziemy się pod wpływem niżu genueńskiego. W woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana suma do 150 l/mkw. Punktowo opady wyższe - poinformował IMGW na platformie X.

Ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami deszczu IMGW wydał dla woj. dolnośląskiego i północnej części woj. opolskiego. Na terenie objętym tymi ostrzeżeniami prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana suma opadów od godz. 3.00 w czwartek 12 września do godz. 7.00 w piątek 13 września wyniesie od 40 mm do 70 mm. Powyższe ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 3.00 w czwartek do godz. 7.00 w poniedziałek 16 września.