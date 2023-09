Piłkarska reprezentacja Anglii jeszcze we Wrocławiu nie grała. W sobotę będzie miała taką okazję, gdy zmierzy się w eliminacjach mistrzostw Europy z Ukrainą, która mecze w roli gospodarza ze względu na wojnę musi rozgrywać poza granicami kraju.

Stadion we Wrocławiu / Shutterstock

Poza polskim zespołem narodowym Wrocław gościł już m.in. piłkarskie reprezentacje Brazylii, Włoch, Szwajcarii, Nigerii, Japonii, ostatnio Walii, ale jeszcze nigdy w stolicy Dolnego Śląska nie grała Anglia. W sobotę się to zmieni, a wszystko dlatego, że Ukraina swoje domowe spotkania w eliminacjach Euro 2024 ze względu na wojnę musi rozgrywać na obczyźnie. Z Maltą drużyna, której trenerem od czerwca jest Serhij Rebrow, zmierzyła się w słowackiej Trnavie, a teraz wybór padł na Polskę i Wrocław.

Cieszymy się, że to będzie Anglia i cieszymy, że Ukraina wybrała nasz stadion, ale najcenniejsza jest ranga meczu. To nie jest spotkanie towarzyskie, ale eliminacje Euro 2024, a więc walka o cenne punkty. Tu nikt nie będzie się oszczędzał. Na dodatek zmierzą się zespoły zajmujące czołowe miejsca w grupie - powiedział w rozmowie z PAP Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyński Arena.

W grupie C eliminacji Euro 2024 poza Anglią i Ukrainą oraz wspomnianą Maltą są jeszcze Włochy i Macedonia Północna. Na pierwszym miejscu z kompletem punktów po rozegraniu czterech meczów znajduje się drużyna, której selekcjonerem jest Gareth Southgate, Ukraina jest druga z sześcioma punktami, a trzeci mistrzowie Europy Włosi z trzema, ale mają rozegrane tylko dwa spotkania.

Na naszym stadionie polska reprezentacja rozegrała do tej pory 13 meczów, a więc mamy już doświadczenie i wiemy, jak do spotkań z udziałem drużyn narodowych się przygotować. Wiemy, co mamy zrobić. Natomiast w czwartek oddajemy obiekt w ręce organizatora, czyli ukraińskiej federacji i oni już będą dalej przygotowywać obiekt pod siebie - wyjaśnił Janiszewski.

Kilka dni przed meczem Ukrainy z Anglią na stadionie swój ligowy mecz rozegrał Śląsk Wrocław i nie dało się nie zauważyć, że duża część murawy nie jest zupełnie zielona. Spowodowane to było wymianą nawierzchni po gali bokserskiej, w której walką wieczoru było starcie Ukraińca Oleksandra Usyka z Brytyjczykiem Danielem Dubois.

To było wielkie wydarzenie, które na żywo oglądało ponad 40 tysięcy kibiców. Po gali 1/3 murawy musiała zostać wymieniona przed meczem Śląska i to się udało zrobić. Teraz trwają prace pielęgnacyjne, poprawki i zdecydowaliśmy się też jeszcze wymienić część murawy w okolicach północnego pola bramkowego. Ta nowa trawa się wyróżnia, ale z czasem nabierze odpowiedniej barwy. Jestem przekonany, że murawa nie będzie problemem i w sobotę zobaczymy świetne widowisko - dodał Janiszewski.

Anglia po raz ostatni zagrała w Polsce niemal równo dwa lata temu, 8 września 2021 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz z Biało-Czerwonymi w eliminacjach mistrzostw świata zakończył się remisem 1:1, a gole strzelili Harry Kane i Damian Szymański. Ukrainę natomiast polscy kibice mogli oglądać ostatnio w listopadzie 2020 roku na Stadionie Śląskim. Po golach Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera Biało-Czerwoni zwyciężyli 2:0.

Początek meczu Ukraina - Anglia w sobotę o godz. 18.