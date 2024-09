Wrocław przygotowuje się do nadejścia wielkiej wody. Jak informuje tamtejszy urząd miasta, "po godz. 3:00 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku rozpoczęły się intensywne opady deszczu". "Ekstremalnych opadów spodziewamy się w nocy z piątku na sobotę" - mówił w rozmowie Piotrem Salakiem w Radiu RMF24 prezydent miasta, Jacek Sutryk, który powołał sztab kryzysowy. Jak podkreślał, wszystkie służby są w pełnej gotowości. Do Polski dotarł tzw. niż genueński Boris znad Morza Śródziemnego.

Podtopienia po ulewie na ul. Krzywoustego we Wrocławiu - zdjęcie z czerwca 2023 r. / Tomasz Golla / PAP Jak przekazał wrocławski urząd miasta, "od godz. 3:00 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku rozpoczęły się intensywne opady deszczu". Magistrat poinformował, że prezydent miasta zwołał sztab kryzysowy i m.in. przeniesiono na inny termin Wrocławski Festiwal Krasnoludków oraz Festiwal Delicje 2024. Również we wrocławskim zoo został powołany sztab, który monitoruje sytuację w ogrodzie - podał wroclaw.pl. Portal poinformował, że synoptycy utrzymują, iż w ciągu 4 dni we Wrocławiu może spaść 360 litrów deszczu na metr kwadratowy. Urząd Miasta Wrocławia na swojej stronie internetowej relacjonuje na bieżąco sytuację hydrologiczną . Zobacz również: Wrocław szykuje się na wielką wodę. Prognozy są niepokojące O zagrożeniu powodzią w Radiu RMF24 Najważniejsze informacje o zagrożeniu powodziami znajdziecie również w Radiu RMF24 . Gościem Piotra Salaka w Radiu RMF24 był dziś prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jak mówił, "ekstremalnych opadów spodziewamy się w nocy z piątku na sobotę". Sutryk podkreślał, że wszystkie służby są w pełnej gotowości - przygotowywany jest między innymi piasek. Jacek Sutryk mówił, że dziś po południu spotyka się także z wojewodą dolnośląskim. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sutryk: Jeżeli chodzi o sytuację na Odrze, to póki co wszystko jest pod kontrolą Gościem Radia RMF24 po godz. 10 była również hydrolog IMGW Izabela Adrian. Jak mówiła, prognozuje się, że dobowe opady wyniosą dziś "maksymalnie do 70 litrów na metr kwadratowy". W piątek i w sobotę spaść może 110-120 litrów, a w sobotę lokalnie nawet 150 litrów - mówiła. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hydrolog IMGW: Możemy spodziewać się podtopień i powodzi Sytuacja powodziowa na Opolszczyźnie Do potężnych ulew szykuje się też m.in. południe Opolszczyzny - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny. Częściowo opróżniono już zbiorniki retencyjne - jeziora Nyskie i Otmuchowskie. Na piątkowy poranek zaplanowano sztab kryzysowy w starostwie. Rozpoczął się także intensywny monitoring rzek, które wylewały w ostatnich latach. Prognozy i modele, które są weryfikowane co kilka godzin, nie są zbyt optymistyczne dla powiatu nyskiego - mówił starosta nyski Daniel Palimąka w rozmowie z RMF FM. Staramy się maksymalnie przygotować. Zarządzanie kryzysowe starostwa jest w stałym kontakcie z wójtami i burmistrzami, monitorujemy sytuację na tych rzekach, które zazwyczaj wylewały, czyli potok Starynka w Głuchołazach i rzeka Mora w gminie Nysa, ale ważne są także stany na tych wielkich rzekach: Biała Głuchołaska i Nysa Kłodzka - wyjaśniał. Dodał, że zabezpieczane są placówki, które mogą znaleźć się w rejonie podtopień: szpital w Głuchołazach oraz budynek starostwa. Najgorsze jest to, że padać ma kilka dni. Musimy być gotowi na kulminację z piątku na sobotę i w sobotę - podkreślił Palimąka. Jeśli stany wód zaczną się dziś po południu choćby lekko podnosić, wprowadzę pogotowie przeciwpowodziowe, czyli stały monitoring - zapowiedział. Jak przekazał po godz. 11 na platformie X portal Remiza.pl, "sztab kryzysowy w Opolu ogłosił stan gotowości". "Miasto zgromadziło 110 tysięcy worków oraz piasek, aby odpowiedzieć na bieżące zagrożenia" - przekazano. Wielkopolska przygotowuje się na niż Boris Na atak niżu genueńskiego o nazwie Boris szykuje się również południowa Wielkopolska. W ciągu dwóch najbliższych dni w Ostrowie Wielkopolskim ma spaść nawet 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Piłat, od wtorku w Ostrowie Wlkp. wydawane są worki z piaskiem, którymi mieszkańcy mogą uszczelniać swoje posesje i domostwa. Ostrowianie odbierają je bezpłatnie i bez limitu. Są wydawane w siedzibie Wodkanu. Rozdystrybuowaliśmy 300 ton piasku, to jest blisko 7 tysięcy worków - powiedział Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. / Beniamin Piłat / RMF FM / Beniamin Piłat / RMF FM Alerty trzeciego stopnia IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia dotyczące "wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych". Chodzi o część trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Jak podał Instytut, Polska znajdzie się pod wpływem niżu genueńskiego o nazwie Boris. Mapa, na której można zobaczyć obowiązujące alerty IMGW jest dostępna TUTAJ. Kosiniak-Kamysz o amfibiach Podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Wojsk Lądowych w Warszawie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) "są w pełnej gotowości i są przygotowane do pomocy". Jak dodał, w gotowości są wojska lądowe, saperzy. Amfibie transportowane są na południe kraju, gdzie jeśli będzie taka konieczność, zostaną użyte - podkreślił szef MON. Kosiniak-Kamysz powiedział, że WOT będzie współpracować ze strażą pożarną, ochotniczą, policją i innymi służbami "pod nadzorem MSWiA w ramach swojej misji dbania o bezpieczeństwo i niesienia pomocy". Jak dodał wcześniej, przed jego przyjazdem na zbiórkę zakończyła się narada w tej sprawie u ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do pomocy Jak wcześniej przekazał rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Robert Pękala, do WOT trafiło polecenie postawienia w stan gotowości żołnierzy w trzech województwach - opolskim, dolnośląskim i śląskim - czyli tam, gdzie spodziewane są największe opady. Teraz jesteśmy w trakcie informowania żołnierzy, że taka sytuacja może wystąpić (...) i żeby byli gotowi do natychmiastowego stawienia się w jednostkach - powiedział. Chodzi o 13. Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej, 16. Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz jeden batalion w Opolu, gdzie brygada jest jeszcze w trakcie formowania. Dlaczego może dojść do powodzi? Wyjaśnia synoptyk Co może być powodem zagrożenia powodziami? Jak powiedział synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, "ziemia jest przesuszona, woda będzie szybko spływać do rzek". Nie będzie ona mogła wsiąknąć, więc to też będzie powodowało bardzo szybkie wezbrania, gwałtowne. To nie będą tzw. szybkie powodzie. Te wezbrania mogą trwać dłużej - zaznaczył. Co służby radzą mieszkańcom? Co radzą mieszkańcom południowo-zachodniej Polski? Przede wszystkim, żeby dokładnie sprawdzali prognozy oraz współpracowali z policjantami, ze strażakami i ze sztabami kryzysowymi. Od dzisiaj do niedzieli ma tam spaść pięć razy więcej deszczu niż zwykle w ciągu miesiąca. Najsilniejsze opady są prognozowane jutro i w sobotę.

Opracowanie: Paweł Konieczny , Michał Dobrołowicz