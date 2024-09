Upalny piątek i nie mniej słoneczne sobota i niedziela - taka pogoda czeka nas w ten weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę na najbliższe dni i wydał ostrzeżenia dotyczące upału.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na weekend (IMGW), a także wydał alerty.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia dotyczące upału dla obszaru niemal całej Polski. Komunikaty drugiego stopnia dotyczą zachodu kraju, a centralnej i wschodniej części Polski - ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Piątek

Jak przekazał IMGW, w piątek Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Zatoką Botnicką i zachodnią Rosją.

W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. "Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na wschodzie do 30 stopni na zachodzie, nad Zatoką Gdańską od 22 st. do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich" - podali synoptycy.

W Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem będzie pogodnie. "Temperatura maksymalna od 26 do 29 stopni Celsjusza, lokalnie możliwe 30 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, wschodni" - poinformował IMGW.

Z kolei w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie w piątek będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że rano wiatr będzie słaby, a w ciągu dnia umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

W przypadku Mazowsza, ziemi łódzkiej i Lubelszczyzny, synoptycy przekazali, że zachmurzenie w piątek ma być małe i umiarkowane. "Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich" - dodali.

Jaka jest prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego? W tych rejonach zachmurzenie ma być w piątek przeważnie małe. "Temperatura maksymalna od 27 do 30 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 25 do 28 stopni, wysoko w Beskidach od 16 do 20 stopni C, wysoko w Sudetach wzrost temperatury od 12 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni" - poinformowali synoptycy.

W Małopolsce, Świętokrzyskiem i Podkarpackiem w piątek zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a w Bieszczadach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. IMGW podał, że temperatura maksymalna wyniesie w piątek od 25 do 28 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 23 do 26 stopni, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 17 do 20 stopni, na szczytach Tatr - około 14 stopni C.

"Wiatr słaby, z kierunków południowych, lokalnie zmienny, miejscami w rejonach podgórskich umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni" - poinformowali synoptycy.

Sobota

Jeśli chodzi o sobotnią pogodę, to - jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - przeważająca część Polski pozostanie w zasięgu wyżu znad zachodniej Rosji, w polarnej kontynentalnej masie powietrza; zachód kraju dostanie się na skraj niżu znad Francji i tu zacznie napływać masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

W Zachodniopomorskiem i Pomorskiem w dzień będzie pogodnie, a temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza, z kolei nad morzem - około 26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

IMGW podał, że w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim w dzień zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie tam od 29 do 32 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Mieszkańcy Mazowsza, Łódzkiego i Lubelskiego doświadczą temperatury maksymalnej od 30 do 31 stopni Celsjusza, natomiast wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W przypadku województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego temperatura maksymalna ma wynieść od 29 do 31 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Z kolei w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Podkarpackiem w dzień zachmurzenie będzie małe, a okresami umiarkowane, w górach po południu wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze.

"Suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 25 do 27 stopni, wysoko w Beskidach od 17 do 20 stopni C, na szczytach Tatr około 15 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h" - podali synoptycy IMGW.

Niedziela

W niedzielę przeważająca część Polski pozostanie w zasięgu wyżu znad zachodniej Rosji, a zachód kraju dostanie się na skraj niżu znad Francji.

IMGW prognozuje, że w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. "Miejscami, głównie na zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 29 do 32 stopni, nad morzem od 27 do 28 stopni C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km/h" - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie ma być małe. Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. na wschodzie do 18 stopni Celsjusza na zachodzie, z kolei maksymalna - od 29 do 31 stopnie.

Synoptycy prognozują, że w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie małe, a w dzień miejscami na krańcach zachodnich województwa lubuskiego i wielkopolskiego wzrastające do umiarkowanego oraz dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 31 do 32 stopni, a wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

Na Mazowszu, Łódzkiem i Lubelskiem zachmurzenie będzie w niedzielę małe, a temperatura minimalna wyniesie od 15 do 18 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna ma wynieść od 30 do 32 stopni.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. "Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 27 do 32 stopni. Wiatr słaby, południowo-wschodni" - podaje IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Podkarpackiem zachmurzenie będzie umiarkowane. "Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich od 13 do 16 stopni. Temperatura maksymalna od 29 do 31 stopni C, w rejonach podgórskich od 26 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni" - dodali synoptycy.

