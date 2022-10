W weekend 22-23 października rozpoczął się remont pętli tramwajowej na wrocławskiej Leśnicy. To z tego powodu w sobotę i niedzielę na to osiedle nie jeżdżą tramwaje. Kursuje za nie autobus zastępczy 710. Z kolejnymi zmianami pasażerowie komunikacji miejskiej powinni liczyć się od jutra.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje miasto wczoraj rozpoczął się remont pętli tramwajowej na osiedlu Leśnica wraz z około 300 metrowym odcinkiem torowiska przed pętlą.

Łącznie wymienione zostanie 1,1 km toru, 1,5 km sieci trakcyjnej i około 8 km kabli zasilających. Przedsięwzięcie będzie kosztować MPK Wrocław ponad 11,6 mln zł - podaje oficjalny portal miasta.

Przez weekend kursy tramwajów linii 3, 10 i 20 zostały skrócone do pętli na Pilczycach. Za tramwaj wprowadzony został autobus zastępczy 710, kursujący co 7,5 minuty między Pilczycami a Leśnicą.

/ MPK Wrocław / Materiały prasowe

Zmiany od jutra

Od poniedziałku 24 października - po zamontowaniu rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Kosmonautów w pobliżu przystanku Jeleniogórska - kursować będzie tramwaj wahadłowy 73 od pętli Pilczyce do przystanku Jeleniogórska przed Leśnicą.

Tramwaj 73 będzie jeździć w szczycie komunikacyjnym co 5 minut, a poza nim co 6 minut. Zlikwidowany zostanie autobus zastępczy 710, a pasażerowie z Leśnicy jadąc do centrum będą mogli wsiąść do tramwaju od ulicy Jeleniogórskiej. Utrudnienia mają potrwać około 6-8 tygodni.



Poinformowano, że na linii autobusowej 710, a od jutra w tramwaju wahadłowym zachowują ważność wszystkie bilety na tramwaje 3, 10 i 20. Skasowany bilet będzie ważny nie dłużej niż przez 90 minut.