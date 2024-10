"Nie odwołujcie rezerwacji! Powódź dotknęła tylko część naszego regionu" - apelują przedsiębiorcy z Dolnego Śląska. Zniszczeniu – jak podkreślają – uległo zaledwie 5 proc. atrakcji w całym województwie. Dolny Śląsk to jeden z najpiękniejszych terenów w naszym kraju. Przekonacie się o tym razem z nami podczas akcji Twoje fajne miasto w RMF FM. Żółta ekipa w najbliższą sobotę odwiedzi: Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Głuszyce. Bądźcie z nami!

RMF FM w ubiegłym tygodniu ruszył ze specjalną edycją Twojego fajnego miasta. Nasza żółto-niebieska ekipa odwiedziła trzy miasta na Dolnym Śląsku. Dziennikarze RMF FM odwiedzili Kudowę-Zdrój, Duszniki -Zdrój i Lądek-Zdrój.

W ramach projektu Twoje fajne miasto w RMF FM chcemy wraz z lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami Dolnego Śląska pokazać, że warto odwiedzić ten rejon i odkryć jego atrakcje, które nie ucierpiały w wyniku powodzi.

Dolny Śląsk to moc atrakcji, ale przez powódź brakuje tam turystów. Obłożenie w hotelach to około 20 procent, a w Parku Narodowym Gór Stołowych w Szczelińcu Wielkim sprzedaż biletów spadła o ponad 90 procent - alarmują lokalni samorządowcy. Tymczasem zniszczeniu uległo zaledwie 5 proc. atrakcji w całym regionie. Wiele miejsc zostało w ogóle nienaruszonych.

Wyjątkowa edycja Twojego fajnego miasta w RMF FM

W minioną sobotę reporterzy RMF FM odwiedzili Szlak Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zawitali również do Lądka-Zdroju na niezwykły charytatywny mecz piłkarski. Śląsk Wrocław grał tam z połączonymi drużynami Trojan Lądek-Zdrój i Kryształ Stronie Śląskie.

Aleksandra Reszkowska-Romach z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju ubolewała, że po powodzi liczba osób odwiedzających muzeum znacznie spadła. W pierwszym tygodniu po powodzi z kilkunastu zorganizowanych grup zostały cztery - mówiła nam. A przecież Duszniki-Zdrój wielka woda ominęła. Przekonali się o tym turyści, których dziennikarz RMF FM spotkał na rynku. Przyjechali z Warszawy i Poznania specjalnie, by wesprzeć przedsiębiorców Ziemi Kłodzkiej.

Dla miejscowości uzdrowiskowych turystyka jest głównym źródłem dochodu. Bez ludzi znajdujące się tam hotele, restauratorzy i właściciele atrakcji nie utrzymają się - a ten region bardzo potrzebuje finansowego wsparcia.

Pamiętajcie państwo o tym, że znaczna część osób poszkodowanych w powodzi pracuje u nas. Jeżeli oni nie będą mieli pieniędzy i pracy, to nie będą mieli pieniędzy na odbudowę swoich domów i gospodarstw - przypomniał Mateusz Jellin, burmistrz Polanicy-Zdroju.

Dziennikarze RMF FM ponownie ruszają na szlak dolnośląskich atrakcji

I to właśnie z myślą o powodzianach i ich pracodawcach dziennikarze RMF FM w sobotę ponownie wyruszą na Dolny Śląsk. W ramach specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM odwiedzą między innymi kopalnię Złoty Stok, której złoto pomogło przed wiekami odkryć Amerykę. Jej ówcześni właściciele wsparli 15 kilogramami kruszcu wyprawę Krzysztofa Kolumba.

Z kopalni pojedziemy do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie znajduje się perła architektury Dolnego Śląska - pałac Marianny Orańskiej, który był letnią rezydencją niderlandzkiej królewny. Jego budowa trwała ponad 30 lat i kosztowała równowartość... trzech ton złota.

Następnie udamy się do Twierdzy Srebrna Góra, której historia sięga XVIII wieku, kiedy to należała do najnowocześniejszych fortyfikacji w Europie.

Po zwiedzaniu bastionu pojedziemy do podziemnego miasta Osówka w Głuszycach. To system korytarzy i hal, wykorzystywanych, jak podejrzewają niektórzy historycy, jako fabryka do produkcji tajnej broni Hitlera.

Na koniec odpoczniemy w schronisku Orzeł w Górach Stołowych.

Mamy nadzieję, że specjalne wydanie Twojego fajnego miasta w RMF FM zachęcimy Was do odkrywania atrakcji Dolnego Śląska. Do zobaczenia na szlaku i usłyszenia w weekend w RMF FM!

