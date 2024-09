Zanim przekazał głos pozostałym członkom Rady Ministrów, odniósł się do najważniejszego punktu wtorkowego posiedzenia, czyli specustawy powodziowej. Zaznaczył, że mowa o "stu stronach poprawek", które udoskonalają dotychczas obowiązujące prawo.

W sprawie skali tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i ten plan, który przygotowujemy, "Odbudowa plus", to w tej chwili - łącznie ze środkami europejskimi - zakładamy, że będziemy w stanie mobilizować do 23 mld zł - powiedział, podkreślając, że nie oznacza to, że wszystkie te środki trzeba od razu wydać.

Premier zapowiedział, że w sobotę rząd zbierze się, by przyjąć zmiany w przyszłorocznym budżecie związane z sytuacją powodziową. Jak wskazał, do dodatkowego posiedzenia ma dojść w godzinach "południowych".

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy i kredytobiorcy?

Myśląc o przedsiębiorcach, Ministerstwo Finansów planuje m.in. przesunięcie terminów płatności ZUS czy CIT.

Jeśli chodzi o kredytobiorców - osoby, które zostały poszkodowane przez powódź (których dom czy mieszkanie, którego dotyczy kredyt zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie powodzi w sposób, który uniemożliwia korzystanie z tego budynku) otrzymają bezzwrotną pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Będą mogli liczyć na środki, które będą równe 12 ratom kredytu. Aby uzyskać pomoc konieczne będzie złożenie wniosku.

Siemoniak: Blisko 20 tys. rodzin otrzymało zasiłki

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak podkreślił, że ważnym elementem działania resortu jest uruchamianie środków pomocowych dla osób poszkodowanych przez powódź.

Według stanu na godziną 8 rano we wtorek, blisko 20 tys. rodzin poszkodowanych w powodzi otrzymało zasiłki - powiedział podczas posiedzenia Rady Ministrów szef MSWiA.

Środki uruchomione na różne cele, wspólnie z ministrem finansów, przez MSWiA to jest w tym momencie 564 mln 804 tys. zł - dodał.

Ministra klimatu poinformowała z kolei, że aktualnie ponad 1700 odbiorców pozostaje nadal bez prądu.