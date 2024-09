Zdaniem prezydenta powstrzymanie rosyjskiej wojny w Ukrainie jest dziś ważne nie tylko po to, by położyć kres cierpieniom ludzi i ukarać agresora, ale także po to, by - jak mówił - "haniebne działania Rosji nie stały się wzorem do naśladowania dla innych".

Zaznaczył przy tym, że integralność terytorialna Ukrainy musi zostać przywrócona w jej międzynarodowo uznanych granicach.





Jak podkreślił Andrzej Duda, podbój i lekceważenie prawa międzynarodowego muszą zostać powstrzymane. W innym wypadku - jak mówił - będziemy żyć w świecie, w którym ofiarą agresji może paść każdy kraj, niezależnie od jego wielkości i położenia geograficznego.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Polski prezydent mówił też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie "w wyniku brutalnych ataków Hamasu z 7 października 2023 r. doszło do eskalacji konfliktu".

Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania te muszą być jednak zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym - zaznaczył.





Przypomniał, że Polska konsekwentnie opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego, które - jego zdaniem - zagwarantuje zarówno Palestyńczykom, jak i Izraelczykom prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie, i w poprawnych relacjach ze wszystkimi sąsiadami.





Jako zwolennicy zasady równości i prawa narodów do samostanowienia uważamy, że powstanie niepodległej Palestyny nie będzie sprzeczne z interesami Izraela, przy czym prawo Izraela do istnienia nie może być kwestionowane - oświadczył Duda.

Nie ma pokoju i bezpieczeństwa na świecie bez poszanowania prawa.

W swoim przemówieniu polski prezydent akcentował, że nie da się osiągnąć pokoju i bezpieczeństwa na świecie bez poszanowania prawa.

Jako prezydent RP konsekwentnie powtarzam hasło +Pokój przez prawo+, podkreślając fundamentalną rolę prawa międzynarodowego w utrzymaniu światowego ładu - powiedział.





Zapewnił, że Polska - jako kraj wolności i solidarności - zawsze będzie domagać się poszanowania praw człowieka, niezależnie od położenia geograficznego. Dlatego - jak poinformował - nasz kraj będzie ubiegać się o miejsce w Radzie Praw Człowieka ONZ na lata 2029-2031.





Kandydatura ta - jak uzasadniał - jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i ochronę praw człowieka na całym świecie. Wierzymy, że prawa człowieka są fundamentem pokoju i bezpieczeństwa. Ich łamanie prowadzi do konfliktów, a ich ochrona - do stabilności i rozwoju - dodał.

/ Leszek Szymański / PAP





Andrzej Duda zapewnił, że Polacy doskonale rozumieją perspektywę krajów, które doświadczyły kolonializmu, bo nasza historia nauczyła nas, jak cenne są wolność, suwerenność i godność człowieka.

To część naszego DNA, stąd też opowiadamy się po stronie krajów rozwijających się, wspierając ich dążenia do dobrobytu, równego traktowania i samodzielności - oświadczył prezydent i zapowiedział, że Polska nie przestanie wspierać społeczeństw afrykańskich.





Prezydent ocenił, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, pomimo swoich niedoskonałości, pozostaje fundamentem porządku światowego.

Zapewnił, że Polska jest gotowa do udziału w dyskusji o reformach Rady Bezpieczeństwa i innych kluczowych organów ONZ, a także międzynarodowych instytucji finansowych.

Świat podlega zmianom i nasz system również musi się zmienić, aby mógł lepiej służyć globalnej społeczności - stwierdził.