Policja, GOPR i straż pożarna poszukują turysty z Niemiec, który w Nowy Rok późnym popołudniem zaginął w okolicach Zamku Książ w Wałbrzychu. Ponad 80-letni mężczyzna odłączył się od grupy.

/ Policja Wałbrzyska /

Jak informuje policja, 84-letni obywatel Niemiec z wycieczką przyjechał z Wrocławia do Zamku Książ.

W godzinach popołudniowych odłączył się od grupy turystów. Ci po pewnym czasie poszukiwań mężczyzny na własną rękę, ostatecznie informację o zdarzeniu zgłosili wałbrzyskim policjantom. Niestety nie byli w stanie powiedzieć kiedy i gdzie dokładnie mężczyzna zaginął.

Mężczyzna był ubrany na ciemno, miał kaszkiet w kratę i dość sporych rozmiarów aparat fotograficzny przy sobie. Osoby, które zauważą taką osobę w Wałbrzychu czy Świebodzicach proszone są o kontakt ze służbami.





Jedną z możliwości było dojście do przystanku autobusowego na przykład w okolice amfiteatru przy Książu, wsiadł do autobusu i pojechał gdziekolwiek czy to w stronę Wałbrzycha czy Szczawna Zdroju -mówi reporterowi RMF MAXX Barłomiejowi Paulusowi, Tomasz Kwiatkowski z wałbrzyskiej straży pożarnej.

Wszystkich mających informacje, o tym gdzie mężczyzna może przebywać lub mogących pomóc w jego odnalezieniu, policja prosi o kontakt pod numerem alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 (tel. 47 87 513 60 lub 47 87 51 423).