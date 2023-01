Od niedzieli w Małopolsce trwają poszukiwania 11-letniej Jagody z Poronina. Dziewczynka wyszła z domu w Nowy Rok o piątej nad ranem i do teraz nie ma z nią kontaktu.

Małopolska policja na razie nie przekazuje nowych informacji w sprawie zaginięcia nastolatki. Nieoficjalnie można usłyszeć, że zniknięcie Jagody trzeba traktować jak ucieczkę z domu.

Dziewczynka prawdopodobnie wczoraj wczesnym rankiem wyruszyła pociągiem w stronę Krakowa. Tam jednak ślad po niej się urywa. Zaginiona 11-letnia Jagoda /Policja /

Trwają intensywne poszukiwania. Policja opublikowała zdjęcie zaginionej. Funkcjonariusze proszą też o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 11-latki.

Co ustalili policjanci?

Rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek potwierdził, że 11-latkę zarejestrowały kamery monitoringu na stacji PKP w Krakowie w niedzielę ok. godz. 9.

"Dziewczynka dojechała pociągiem do Krakowa i wyszła z dworca kolejowego. Staramy się zebrać jak najwięcej informacji, stąd nasz apel: ktokolwiek widział Jagodę w Krakowie, być może spotkał ją w sklepie, McDonaldzie, w tramwaju, w autobusie komunikacji miejskiej, na klatce schodowej - bardzo prosimy o kontakt z policją. Wszelkie informacje są dla nas niezwykle ważne. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że mamy do czynienia z ucieczką nieletniej z domu" - podkreślił rzecznik.

Policja liczy na to, że dzięki informacjom od mieszkańców uda się zawęzić krąg poszukiwań. Jagoda - wiele na to skazuje - podróżowała sama.

"Dostajemy wiele telefonów, odczytujemy wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Wszystkie te informacje są przez nas weryfikowane" - dodał rzecznik.

Policyjny rysopis:

Zaginiona ma blond włosy, około 160 cm wzrostu. Ubrana była w czarną kurtkę, ciemne spodnie, na głowie miała założony jasny kaptur od bluzy możliwe, że w kolorze beżowym lub kremowym, ciemne sportowe buty z elementami odblaskowymi, plecak marki Adidas (od góry do połowy kremowy, dolna część szara).

"Prosimy o pilne udostępnianie tej wiadomości, a osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Jagody prosimy o kontakt z tatrzańską policją pod numerem +48 47 8347400 lub numerem alarmowym 112" - informuje policja.