W czwartek w Legnicy rozpoczął się proces Piotra K. - pedagoga i trenera oskarżonego o pedofilię. Męczyźnie zarzuca się m.in. doprowadzenie osoby poniżej 15 roku życia do czynności seksualnej. Proces będzie się toczył z wyłączeniem jawności, Piotrowi K. grozi od 3 do 15 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

55-letni Piotr K. usłyszał zarzuty pod koniec października 2023 roku. W czwartek w Sądzie Rejonowym w Legnicy rozpoczął się jego proces.





Został odczytany akt oskarżenia w sprawie i oskarżony złożył wyjaśnienia. Postępowanie odbywało się z wyłączeniem jawności zarówno na wniosek pełnomocników pokrzywdzonych, jak i na wniosek prokuratora - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz.





Jak dodała, Piotr K. podtrzymał przyznanie się do popełnienia zarzucanych mu czynów tak samo, jak w postępowaniu przygotowawczym. Tak samo jak wówczas, powiedział, że nie przyznaje się do jednego z przestępstw polegającego na doprowadzeniu małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej.

Łącznie mężczyźnie zarzuca się pięć czynów - trzy dotyczą tego typu przestępstwa, dwa pozostałe to posiadanie treści pornograficznych i prezentowanie ich poprzez komunikator internetowy.

Mężczyźnie grozi od 3 do 15 lat więzienia.



Piotr K. był znanym w Legnicy pedagogiem i trenerem, który przez wiele lat uczył dzieci gry w szachy. Był odznaczony odznaką „Zasłużony dla Legnicy”, w tym roku została mu ona odebrana.