Rowerzysta zginął pod kołami tramwaju. Do tragicznego wypadku doszło dziś na skrzyżowaniu ulic Popowickiej i Białowieskiej we Wrocławiu.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Dziś ok. godz. 11:30 na skrzyżowaniu ulic Popowickiej i Białowieskiej we Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku. Jak informuje MPK Wrocław, jadący wzdłuż trasy rowerzysta skręcił ze ścieżki rowerowej w kierunku przejazdu tramwajowego i wpadł pod pojazd.



Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz policję. Niestety, rowerzysty nie udało się uratować.