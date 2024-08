Przechodzisz przez jezdnię? Unieś wzrok znad ekranu telefonu - takie przesłanie ma akcja "Smart stop", która wystartowała we Wrocławiu. Ma dotrzeć przede wszystkim do młodzieży i do dzieci, które często korzystają z telefonów w drodze do szkoły. Właśnie dlatego w okolicach pięciu wrocławskich placówek staną specjalne znaki z przekreślonym smartfonem.

We Wrocławiu rusza akcja "Smart stop". Ma uwrażliwiać na to, jak niebezpieczne jest przechodzenie przez przejście dla pieszych wpatrzonym w ekran smartfona. Oprócz kwestii bezpieczeństwa należy pamiętać, że jest to wykroczenie za które można dostać 300 złotych mandatu. Ponieważ akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w okolicach szkół zamontowane zostaną piktogramy z przekreślonym smartfonem. Będą umieszczone po obu stronach dojścia do danego przejścia w pobliżu: Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Osobowickiej 127,

Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej 66,

Szkoły Podstawowa nr 11 przy ul. Asfaltowej 6,

Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej 1,

Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13. We Wrocławiu mieliśmy sytuację, w której bezpośredni wpływ na tragiczne zdarzenie z udziałem osoby pieszej miał właśnie smartfon. Wtedy policjanci dowiedli, że uwaga tego człowieka została rozproszona przez urządzenie. Pamiętajmy też, że korzystanie z telefonu podczas przejścia przez jezdnię jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości nawet 300 złotych - mówi komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Organizatorzy akcji "Smart Stop" liczą, że uczestnicy ruchu drogowego będą zwracali uwagę na nowe oznakowanie. Dzięki temu jest szansa, że zmniejszy się liczba niebezpiecznych sytuacji w rejonie tych przejść dla pieszych.