Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ogłosił przetarg na kolejny etap prac w Bastionie Sakwowym. Chodzi o wyremontowanie budynku, w którym znajdują się toalety, odnowienie alejek prowadzących na wzgórze i oświetlenie szczytu.

Tak po renowacji ma wyglądać północna ścieżka na wzgórze /

Bastion Sakwowy został otwarty 8 czerwca 2024, po trwającej ponad dwa lata rewitalizacji, która w pierwszym etapie objęła m.in. kolumnadę i pawilon persytylowy. Ta część prac kosztowała ponad 30 mln złotych.

Na terenie obiektu działa już kawiarnia, a wkrótce otwarta będzie restauracja. Miasto zapowiedziało, że rewitalizacja zostanie podzielona na etapy.

Nawet najstarsi mieszkańcy naszego miasta nie pamiętają Bastionu Sakwowego w takiej formie, do jakiej właśnie go doprowadziliśmy. Powinniśmy to kontynuować. Wyremontowaliśmy najważniejszą część tego miejsca, ale Bastion to nie tylko perystyl, plac z fontanną i kolumnada, tylko duże założenie architektoniczne z elementami parkowymi - podkreśla prezydent Jacek Sutryk.

W ramach drugiego etapu wyremontowany zostanie zabytkowy budynek toalet, który zaprojektowano w 1897 roku. Będzie on dostosowany do niepełnosprawnych. Renowację przejdzie też mur znajdujący się między toaletami a obserwatorium oraz balustrady i schody w tej części bastionu.

Wizualizacja wyremontowanego budynku toalet / Urząd Miejski Wrocławia /

Zagospodarowany ma być teren samego wzgórza o powierzchni ponad 2,5 tys. m kw. Zaplanowano wyremontowanie ścieżek północnej i południowej, prowadzących na szczyt, montaż oświetlenia i ławeki Ponieważ zdecydowanie poszerzy się dzięki temu przestrzeń dostępna do spacerów, pojawia się potrzeba rozbudowy monitoringu zewnętrznego. To też zostanie zrobione - wylicza Jolanta Wnęk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

Prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków i mają potrwać ok. 8 miesięcy od podpisania umowy, co powinno nastąpić na przełomie września i października.

Ewentualne niespodziewane odkrycia mogą wpływać na harmonogram prac.