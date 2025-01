Wojsko rozpoczęło montaż mostu tymczasowego na Białej Lądeckiej w Stroniu Śląskim na Dolnym Śląsku. Właściwa przeprawa została uszkodzona podczas wrześniowej powodzi. Most tymczasowy powinien być przejezdny do końca stycznia.

Stronie Śląskie, 18 września 2024 / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Do końca stycznia otwarty zostanie most tymczasowy na Białej Lądeckiej w Stroniu Śląskim.

Tymczasowa przeprawa montowana jest przez żołnierzy 1. kompanii mostowej 2. pułku inżynieryjnego z Inowrocławia. Konstrukcja ma 36 metrów długości. Powstaje w ramach operacji Feniks, której celem jest pomoc w odbudowie infrastruktury na terenach popowodziowych oraz wsparcie ludności cywilnej .

Pełniący obowiązki rzecznika Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej Dominik Urbański poinformował, że wojsko planuje zakończyć prace 26 stycznia. Później konstrukcja przejdzie próby obciążeniowe.

Tymczasowy most w ciągu ulicy Kościuszki będzie funkcjonował do czasu odbudowy właściwej przeprawy, która została uszkodzona podczas wrześniowej powodzi. Za odbudowę przeprawy odpowiedzialna jest należąca do samorządu województwa Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Uszkodzony most zostanie rozebrany i w jego miejsce powstanie nowy. Wykonawca tej inwestycji zostanie wyłoniony w przetargu - powiedział w czwartek rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.

Wrześniowa powódź największe straty wyrządziła na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej, m.in. w gminach Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko. Straty w woj. dolnośląskim, według szacunków z połowy października, wyceniono na kwotę co najmniej 5 mld zł.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

W regionie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5,2 tys. budynków mieszkalnych, a powódź bezpośrednio dotknęła ponad 162 tys. mieszkańców Dolnego Śląska.