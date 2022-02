Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla całego Dolnego Śląska o silnym wietrze, który w porywach może dochodzić do 90 km/h. Możliwe są też burze.

/ Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 1 stopnia o silnym wietrze dla wszystkich powiatów Dolnego Śląska. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.

"Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Przewiduje się również możliwość wystąpienia miejscami burz" - przekazano w komunikacie.



Ostrzeżenie obowiązuje od niedzielnego wieczora do poniedziałkowego popołudnia.



Jak podaje IMGW, ostrzeżenie 1 stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Śledź sytuację pogodową minuta po minucie: Krajobraz po wichurach. Tysiące domów wciąż bez prądu [RELACJA]