"Gdyby Ukraina miała wystarczające systemy obrony powietrznej i nowoczesne samoloty bojowe, rosyjskie ataki, takie jak ten, byłyby niemożliwe. Dlatego apelujemy do wszystkich przywódców, do wszystkich państw: potrzebujemy znacznego wzmocnienia obrony powietrznej i wystarczających zdolności do niszczenia rosyjskich terrorystów" - napisał Zełenski. "Każdego dnia wzywamy świat do zapewnienia nam obrony powietrznej i ratowania naszych ludzi. Każda niepodjęta decyzja o udzieleniu nam wsparcia skutkuje utratą naszych ludzi" - dodał.

Mer miasta Ihor Terechow przekazał informację o kolejnym ataku Rosjan na Charków. "Kolejne uderzenie w Parku Centralnym. Trwa ustalanie, czy są ofiary i zniszczenia" - napisał na Telegramie.