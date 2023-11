Kilkaset fotografii, pamiątki rodzinne oraz obrazy autorstwa żony gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Wrocławiu syn "Bora" Adam Komorowski.

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Łukasz Kamiński podczas uroczystości przekazania części rodzinnego archiwum gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do zbiorów Biblioteki Ossolineum / Maciej Kulczyński / PAP

Fotografie rodzinne Komorowskich trafiły do zbiorów Biblioteki Ossolineum. Z kolei w formie depozytu, do kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich (oddział Ossolineum) zostały przekazane obrazy Ireny z Lamezans-Salins Komorowskiej i pamiątki rodzinne.

Co trafi do Biblioteki Ossolineum?

Dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu narodowego im. Ossolińskich, podkreślił, że przekazane do Ossolineum fotografie, obrazy i pamiątki rodzinne Komorowskich są częścią "polskiego dziedzictwa".

Mamy tu z jednej strony część daru, który trafi do naszej biblioteki - to jest bardzo bogaty zbiór kilkuset zdjęć obrazujących zarówno życie rodzinne, jak i służbę gen. Komorowskiego - mówił Kamiński. Zdjęcia pochodzą z okresu międzywojennego oraz późniejszych lat Komorowskich, spędzonych na emigracji.

Co znajdzie się w Muzeum Książąt Lubomirskich?

W przekazanym do Muzeum Książąt Lubomirskich depozycie znajdują się pamiątki rodzinne, przede wszystkim z okresu międzywojennego.

To materialny symbol losów rodziny; z drugiej strony trafi do nas zbiór obrazów autorstwa Ireny Komorowskiej. To dla nas szczególnie ważne, ponieważ od pewnego czasu w naszej działalności staramy się pokazywać nie tylko wielkich bohaterów naszej historii, ale także kobiety, które im towarzyszyły. To kobiety, które bardzo często były artystkami - mówił Kamiński.

Dyrektor wskazała w tym kontekście m.in. na żonę Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jadwigę. W przekazanym Ossolineum archiwum Nowaka-Jeziorańskiego znajduje się m.in. dokumentacja związana z działalnością artystyczną jego małżonki, która zajmowała się fotografią.

Adam Komorowski w rozmowie z PAP powiedział, że wśród przekazanych pamiątek znajdują się m.in. maska pośmiertna gen. Komorowskiego, pamiątki z podróży do USA, program z zawodów hippicznych z lat 20. XX wieku.

Syn "Bora" zabrał głos

Syn gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", mówiąc o obrazach jego matki przekazanych do Ossolineum, wspomniał, że prace Ireny Komorowskiej przed II wojną światową były pokazywane na dwóch wystawach - w Poznaniu i w Warszawie.

Matka malowała portrety, pejzaże, na przykład inspirowane wyprawą do Egiptu w latach 30. czy z Hiszpanii lub z Francji z lat 60. - mówił Adam Komorowski. Dodał, że ostatni obraz matki przedstawia portret jego żony. Powstał w 1967 r., a matka zmarła w 1968 r. - wspominał.