Jesienią 2024 r. do kin ma trafić film biograficzny o Jerzym Kuleju, którego reżyserem jest Xawery Żuławski. Głównego bohatera gra Tomasz Włosok. Oprócz niego w obsadzie są m.in. Andrzej Chyra, Michalina Olszańska i Tomasz Kot.

Tomasz Włosok jako Jerzy Kulej / Grzegorz Press, Watchout Studio / Materiały prasowe

Film o roboczym tytule "Kulej" będzie koncentrował się na okresie między 1964 a 1968 rokiem. Jerzy Kulej zdobył wtedy złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a następnie powtórzył ten wyczyn w Meksyku. "To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, które stanowiło fundament sukcesu Jerzego. Twórcy pokażą prywatne wyzwania, jakie musiał pokonać bokser, by osiągnąć szczyty sportowej kariery" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez dystrybutora filmu - Next Film.

Tomasz Włosok przygotowywał się do roli Jerzego Kuleja pod okiem dietetyków i trenerów. Aktor od lat trenuje kickboxing. Na potrzeby filmu wzmocnił trening bokserski, chodził też na lekcje choreografii ruchu oraz tańca, by skuteczniej odwzorować styl walk minionej epoki.

Michalina Olszańska jako Helena Kulej / Grzegorz Press, Watchout Studio / Materiały prasowe

Kogo zobaczymy na ekranie?

W rolę Heleny Kulej, żony Jerzego, wciela się Michalina Olszańska. Andrzej Chyra gra trenera reprezentacji Polski - Feliksa "Papę" Stamma. Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia.

Andrzej Chyra na planie filmu / Grzegorz Press, Watchout Studio / Materiały prasowe

Za reżyserię filmu odpowiada Xawery Żuławski, który wspólnie z Rafałem Lipskim jest też autorem scenariusza. Za zdjęcia odpowiedzialny jest Marian Prokop, a za muzykę - Jan Komar.

Żuławski: Film o Kuleju to spełnienie moich marzeń

Film o Jerzym Kuleju to spełnienie moich marzeń związanych z realizacją produkcji nawiązującej do lat 60. To wówczas, w smutnych i szarych realiach minionego okresu, prawdziwi ludzie pełni emocji i koloru stanowili istotną część społeczeństwa. Wśród nich wyróżniali się Kulejowie, Jerzy i Helena, reprezentujący wielką miłość, świat boksu, rock'n'roll, dwie olimpiady oraz fascynujący flirt sportu z polityką i półświatkiem tamtych czasów. To wszystko, moim zdaniem, stanowi esencję dobrego kina - mówi o filmie Xawery Żuławski.

Za produkcję filmu odpowiada Watchout Studio - znane z takich kinowych hitów jak "Bogowie", "Sztuka kochania" czy "Ukryta gra".