1 maja za nami, a więc 17. edycja Mastercard OFF CAMERA wchodzi w najgorętszy okres pod względem seansów. Szósty dzień festiwalu upłynął pod znakiem filmów konkursowych, rozmów z twórcami i… upału.

/ Foto: Kamila Makarewicz/Mat. Prasowy /

Festiwalowe Hity reprezentowały arabski "Bogu dzięki, chłopiec" (reż. Amjad Al-Rasheed), bułgarskie "Blaga’s Lessons" (reż. Stephan Komandarev) oraz francuskie "Red Island" (reż. Robin Campillo). W sekcji Amerykańscy niezależni mogliśmy obejrzeć horror "Booger" (reż. Mary Dauterman) oraz dramaty "Year of the Fox" (reż. Megan Griffiths) i "Ex-Husbands" (reż. Noah Pritzker). Z pozostałych sekcji tematycznych na ekranach naszych kin można było zobaczyć "Unsinkable" (reż. Christian Andersen) z sekcji W słusznej sprawie, "Rosalie" (reż. Stéphanie Di Giusto) z sekcji Czarne owce­, "Heroic" (reż. David Zonana) z sekcji Na granicy i "Homecoming" (reż. Catherine Corsini) z sekcji Girl Power!.

W Kinie przy Galerii Krakowskiej widzowie mogli zobaczyć włoską "La Chimerę" (reż. Alice Rohrwacher), w Kinie na Placu Szczepańskim skandynawskiego "Najgorszego człowieka na świecie" (reż. Joachim Trier), a w Kinie w Ogrodzie Botanicznym hiszpańskie "20 000 gatunków pszczół" (reż. Estibaliz Urresola Solaguren).

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych wyświetlany był "Znachor" (reż. Michał Gazda), zimnowojenny "Doppelgänger. Sobowtór" (reż. Jan Holoubek), postpunkowy dramat "Imago" (reż. Olga Chajdas) oraz "Lęk" (reż. Sławomir Fabicki) ilustrujący podróż sióstr do Szwajcarii w celu popełnienia przez starszą wspomaganego samobójstwa.

/ Foto: Kamila Makarewicz/Mat. Prasowy /

Odgrywające główne role w "Lęku" Magdalena Cielecka oraz Marta Nieradkiewicz rozmawiały o nim z Maksem Behrem w kolejnym spotkaniu spod znaku OFF NA MAKSA.

Żeby przygotować się do filmu - oglądałam reportaże oraz filmy o eutanazji czy wspomaganym samobójstwie, nie tyle, żeby zrozumieć dokładnie samą procedurę, ale bardziej motywacje bohaterki, która podejmuje tak nieodwołalną decyzję, jak silny musi być jej ból - mówiła Magdalena Cielecka.

Doskonale rozumiałyśmy, o kim jest dana scena i kto w niej prowadzi. Doszłyśmy wręcz do sytuacji, kiedy jak gdyby jeden tryb zachodził na drugie i go uruchamiał. Dużo z siebie aktorsko czerpałyśmy - mówiła o współpracy Marta Nieradkiewicz.

Pytana, czym się kierowała kreując Łucję, mówiła: Wiedziałyśmy, że scenariusz jest napięty, więc trzymałyśmy puls, by nie stał się on przez naszą grę pretensjonalny lub nie do zniesienia dla widza.

W ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" widzowie mieli szansę zobaczyć filmy o dorastaniu w cieniu wojny serbsko-natowskiej - "78 Days" (reż. Emilija Gašić), o kontrastach społecznych w Hiszpanii - "The Quiet Maid" (reż. Miguel Faus) oraz siostrzeństwie pod nieobecność matki - "Paradise is Burning" (reż. Mika Gustafson). Po pokazach "The Quiet Maid" oraz "Paradise is Burning" miały miejsce sesje Q&A z twórcami filmu: Miguelem Fausem oraz Biancą Delbravo.

Krzyczałam do koleżanki przez telefon, a Alexander Öhrstrand, scenarzysta filmu, przechodził akurat obok. Spodobał mu się mój głos i charakter, więc poprosił mnie o kontakt, ale okazało się, że pomylił cyfrę w moim numerze i nie mógł się dodzwonić. Ostatecznie skontaktowaliśmy się znów po roku, kiedy oboje byliśmy na mieście i znów rozpoznał mój głos - opowiadała o okolicznościach angażu do "Paradise is Burning" Bianca Delbravo, która odgrywała postać Laury i przyleciała ze Szwecji porozmawiać z widzami osobiście.

A co nas czeka 2 maja?