"W magicznej, obsypanej śniegiem krainie, w blasku korzenne zapachy tańczą w blasku kolorowych lamp. Wszędzie, gdzie spojrzysz chatki, ludziki i zwierzątka stworzone z lukrowanego piernika, kuszą swoim urokiem. Dookoła słychać stukot czekoladowych pociągów" - tak wrocławskie Kolejkowo opisuje swoją kolejną atrakcję. Jest nią Miasto z piernika, które będzie otwarte od jutra do końca lutego 2024 roku.

Miasto z piernika we Wrocławiu / Paweł Pyclik / RMF FM

Miasto z piernika robi wrażenie. To ponad 1600 kilogramów aromatycznego korzennego ciasta. W sercu tego słodkiego cudu znajduje się wrocławski ratusz, kościół, zoo, dom Baby Jagi, dworzec, młyn, piekarnia i setki piernikowych chatek - przekazano w komunikacie prasowym.

Świąteczny zapach jest rezultatem użycia aż 200 kilogramów miodu i 50 kilogramów aromatycznych przypraw korzennych. Miasto jest zanurzone w słodkiej pierzynce z lukru wytworzonego z 421 jajek, 210 soczystych cytryn i 465 kilogramów cukru pudru. Ten przepis tworzy miasteczko o powierzchni ponad 150 metrów kwadratowych - dodano.

Zobaczcie niezwykłe wrocławskie Miasto z piernika Paweł Pyclik / RMF FM

Historia wypiekania pierników w Polsce ma swój początek 7 lutego 1293 roku na Dolnym Śląsku. To najstarsza wzmianka o piernikach w Europie Środkowej. Dlatego każdy kęs piernika to kęs historii, która trwa od setek lat! - opowiada mistrz piernikarstwa Marcin Goetz ze Słodkiej Chatki.

To już trzecia edycja Miasta z piernika we Wrocławiu. Każdego roku Kolejkowo powiększa wystawę o nowe elementy.

Dodajemy nowe piernikowe chatki, figurki i powiększamy wystawę o kolejne szczegóły. W tym roku nowością będzie również Dziadek do orzechów i Baletnica stworzeni z cukru. Piernik w Mieście z piernika jest ciastem rzemieślniczym. Kruchym po wypieku, nabierającym delikatności z czasem, stworzonym z wyjątkową mieszanką przypraw - mówi pomysłodawca Kolejkowa, Jakub Paczyński.

Każdy element wypiekaliśmy w wielkich formach, a następnie odpowiednio wycinaliśmy. Lukrowaliśmy wszystko ręcznie, starannie dobierając kolory. Efekt jest wart wielu miesięcy pracy, jaką włożyliśmy w stworzenie Miasta z piernika - dodaje.

Miasto z piernika będzie otwarte od 22 listopada do końca lutego 2024 roku. Można je zwiedzić kupując bilet do Kolejkowa. To ogromna, tętniąca życiem makieta, przedstawiająca rzeczywistość w 25-krotnym pomniejszeniu. Zobaczymy tam ikoniczne miejsca z Dolnego Śląska, interaktywne scenki, burzę z prawdziwym deszczem, jeżdżące pociągi i inne pojazdy. Kolejkowo znajduje się we wrocławskim Sky Towerze.