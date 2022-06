Wrocławski apel do wolotariuszy. Poszukiwane są osoby, które mogłyby pomóc przy pilnej przeprowadzce. Swoje miejsce musi zmienić punkt wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy. Działa przy ulicy Peronowej, ale od czwartku ma być już w budynku Dworca Głównego PKP.

Punkt wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy przy ulicy Peronowej we Wrocławiu / Paweł Pyclik / RMF FM

Przenosimy się tam, gdzie jest noclegownia. Po prostu będzie tam taki magazyn, a dziewczyny będą wydawać ludziom rzeczy pierwszej potrzeby - mówi Valeriia Ocheva z punktu pomocy uchodźcom na wrocławskim Dworcu Głównym PKP.

Wolontariusze są nam potrzebni w ciągu jutrzejszego dnia i dzisiaj, żeby przynieść punkt. Będą po prostu zabierali rzeczy z magazynu i przenosili do nowego miejsca. Potem czeka ich rozkładanie, segregowanie tych rzeczy. Na chwilę obecną to prawie nie mamy wolontariuszy. Także mogą śmiało przychodzić, zgłaszać się do punktu wolontariuszy i działać - dodaje.