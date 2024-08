22 kamienice zostały wytypowane do remontu w ramach nowego wrocławskiego programu "PoWROty". Odnowione mają być nie tylko budynki, ale też ich otoczenie - zieleń i podwórka. Szacowany koszt prac to ponad 50 mln zł.

Jedna z wyremontowanych już kamienic, przed i po przeprowadzeniu prac / Urząd Miasta Wrocławia /

Od 2019 do 2024 roku, mimo niełatwej sytuacji finansowej samorządu, wyremontowaliśmy 44 kamienice komunalne i 30 wnętrz podwórzowych. Do 2029 roku chcemy wyremontować 100 kamienic i porównywalną liczbę podwórek - mówi wiceprezydent Michał Młyńczak, który odpowiada za wrocławski zasób komunalny.

Dwadzieścia dwa budynki, które zostały wytypowane do pierwszego etapu programu znajdują się na: Kleczkowie, Karłowicach, Hubach, Księżu, Przedmieściu Oławskim, osiedlu Plac Grunwaldzki. Wszystkie są własnością miasta i figurują w gminnej ewidencji zabytków.

Typując kamienice urzędnicy w pierwszej kolejności brali pod uwagę te, w których ogrzewanie węglowe zastąpiono gazowym lub które podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kolejnym krokiem będzie ich termomodernizacja, połączona z innymi niezbędnymi pracami, np. z wymianą stolarki i instalacji elektrycznych. Jednym z kryteriów było także sąsiedztwo wnętrz podwórzowych, które były, są lub będą rewitalizowane. Nie zapominamy, że bardzo często inwestycji wymagają też wnętrza kamienicznych kwartałów - tłumaczy Monika Tendaj-Bielawska, prezes spółki Wrocławskie Mieszkania, zarządzającej budynkami.

Kamienice mają być wyremontowane do 2028 roku. Koszt pełnej dokumentacji projektowej to ok. 3,5 mln złotych, a remonty wszystkich kamienic pochłoną około 51 mln złotych.

Zespół budynków komunalnych we Wrocławiu liczy około 30 tys. mieszkań.

PoWROty kamienic to początek kompleksowego planu rewitalizacji. Będzie on realizowany nie tylko punktowo, ale także w obrębie całych kwartałów miasta. Na początek będzie to Nadodrze w rejonie Ptasiej, Podwórcowej, Kurkowej i Placu Strzeleckiego - tam do remontów łącznie 16 położonych blisko siebie budynków. Remontowane będą także budynki na Leśnicy i Brochowie. Mają objąć nie tylko mieszkania, ale ich otoczenie - podwórza, zieleń, chodniki.

Adresy 22 budynków, dla których zostanie wykonana dokumentacja projektowa to:

Kleczków: Kleczkowska 6, 17 i 34, Kraszewskiego 26;

Kleczkowska 6, 17 i 34, Kraszewskiego 26; Karłowice: Kromera 4;

Kromera 4; Huby: Hubska 35, 37 i 58, Gajowa 25;

Hubska 35, 37 i 58, Gajowa 25; Księże: Górnośląska 6, Opolska 53, 55, 95 i 99;

Górnośląska 6, Opolska 53, 55, 95 i 99; Plac Grunwaldzki: Benedyktyńska 20, 22 i 24, Ładna 17 i 27, Piastowska 27a i 29a;

Benedyktyńska 20, 22 i 24, Ładna 17 i 27, Piastowska 27a i 29a; Przedmieście Oławskie: Traugutta 68.