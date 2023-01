Z pilnym apelem o oddawanie krwi wychodzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Jak informuje - sytuacja jest poważna.

/ RCKiK we Wrocławiu / Facebook

Obecnie do wrocławskiego RCKiK zgłasza się mniej krwiodawców. Między innymi przez sezon grypowy. Tymczasem szpitale mają duże zapotrzebowanie.

Jest dużo przeszczepów, pacjentów kardiochirurgicznych także te zapotrzebowania są dużo większe od tego co oddają nam dziennie dawcy. Szpitale biorą bardzo dużo krwi - tłumaczy Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Najbardziej potrzebne są grupy minusowe, ale także 0 plus i A plus.

Pamiętajmy, że bezpieczne stany krwi, czyli naszych zapasów to bezpieczeństwo nas i naszych rodzin. Nigdy nie wiemy kiedy ta krew będzie potrzebna. Zatem apeluję do wszystkich: zarówno do naszych stałych krwiodawców, jak i nowych by przyszli oddać krew - podkreśl Jacek Blicharski, dyrektor RCKiK we Wrocławiu.

We wrocławskim Centrum Krwiodawstwa krew pełną można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30, a także w soboty pomiędzy 7:30 i 12:00.

Krwiodawcy mogą się zgłaszać także do oddziałów terenowych RCKiK lub wziąć udział w akcjach wyjazdowych, na które wyjeżdża krwiobus.