Ponad dwa promile alkoholu miał w organizmie 38-letni obcokrajowiec, który w Lubinie przyjechał po córkę do przedszkola. Mężczyzna wsadził dziecko do samochodu, ale miał kłopot, by wyjechać z parkingu. Widząc to inni rodzice wezwali policję. Sąd w trybie przyśpieszonym skazał mężczyznę na pół roku więzienia.

/ KPP Lubin / Policja Kierowca miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci przekazali dziewczynkę pod opiekę matki. Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia samochodu po pijanemu, narażenia życia i zdrowia dziecka oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd w Legnicy w ubiegłym roku orzekł wobec mężczyzny taki zakaz. W trybie przyspieszonym 38-latek został skazany na pół roku bezwzględnego więzienia, musi zapłacić 10 tys. złotych na rzecz funduszu ofiar wypadków drogowych. Ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci apelują do świadków, by reagowali ilekroć widzą kierowców pod wpływem alkoholu. Zgłoszenie na numer 112 może zapobiec tragedii na drodze i uratować czyjeś życie. Zobacz również: Uszkodzenia na trakcji kolejowej we Wrocławiu. Pociągi nie kursują

