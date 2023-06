GG-1 to najgłębszy szyb wydobywczy w Polsce, jedna z najważniejszych inwestycji KGHM Polska Miedź i największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych Europy. Dziś uroczyście otwarto wyrobisko w Kwielicach na Dolnym Śląsku. Szyb ma 1348 metrów głębokości.

Kwielice - szyb górniczy GG-1 / Maciej Kulczyński / PAP

"Szyb jest gotowy do zabudowy zbrojenia i wyposażenia w konieczne instalacje i urządzenia na okres docelowy. Na dnie wylana została 3-metrowa warstwa betonu. Dwa podstawowe parametry szybu GG-1 to: głębokość - 1348 metrów oraz średnica w świetle obudowy, która wynosi 7,5 metra. Jest to szyb wdechowy, który będzie służył do transportu ludzi i materiałów" - poinformowało KGHM.

Obiekt GG-1 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju spółki. Pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złóż miedzi i przedłużenie funkcjonowania kopalń Polkowice-Sieroszowice i Rudna. Powstanie szybu poprawi też warunki wentylacyjne i klimatyzacyjne górników tam pracujących i znacznie skróci czas dojazdu załóg do wyrobisk.

Kwielice - szyb górniczy GG-1 / Maciej Kulczyński / PAP

Szyb GG-1 to także projekt biznesowy, przemysłowy, gospodarczy. To są złoża miedzi, które będą mogły być wydobywane przez kolejne dekady - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek w czasie piątkowej uroczystości otwarcia szybu.

Budowa szybu GG-1 rozpoczęła się w 2010 roku. Dwa lata później zaczęła powstawać wieża szybowa, która jest jedną z najwyższych stawianych dotychczas przez KGHM. Ma 45,5 m wysokości i waży 1100 ton.

Urządzenia wykorzystywane przy głębieniu szybu to m.in. skomplikowany system wyciągowy z kilkunastoma stalowymi linami - każda o długości ponad 1500 m, o wadze dochodzącej do 20 t.

Otwarcie najgłębszego szybu górniczego w Polsce / Maciej Kulczyński / PAP

Szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265 mln ton, o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,4 proc. Stanowi to ok. 25 proc. zasobów miedzi i ponad 30 proc. zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Dostęp do tych zasobów ma zabezpieczyć ciągłość wydobycia rud miedzi przez wiele kolejnych lat.