Iga Świątek oraz Magda Linette rozpoczynają dziś rywalizację w Paryżu. Obie tenisistki rozegrają mecze pierwszej rundy turnieju Rolanda Garrosa. W drugiej rundzie zameldował się już Hubert Hurkacz.

Iga Świątek / Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa- / PAP/PA

Już o godzinie 11 Magda Linette zmierzy się z rozstawioną z numerem 17. Rosjanką Ludmiłą Samsonową, a ok. godz. 14 broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Francuzką Leolią Jeanjean.

Jeanjean sklasyfikowana jest na 148. pozycji w światowym rankingu i do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Świątek, która walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf we French Open, wcześniej z nią nie grała.

Ich mecz zaplanowano jako drugi na korcie centralnym. W samo południe zacznie się na nim spotkanie Tunezyjki Ons Jabeur (nr 8.) z Amerykanką Sachią Vickery.

Linette i Samsonowa natomiast zainaugurują rywalizację na korcie numer 9. To będzie ich drugie spotkanie. Rosjanka była górą dwa lata temu w ćwierćfinale w Cleveland.

Po meczu Świątek na korcie centralnym w hicie pierwszej rundy 14-krotny triumfator Rolanda Garrosa Hiszpan Rafael Nadal zmierzy się z rozstawionym z numerem czwartym Niemcem Alexandrem Zverevem.