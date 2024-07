Mokre i śliskie szlaki, przelotne opady deszczu i możliwe burze - takie warunki panują w Karkonoszach. Turyści, którzy wybierają się na Śnieżkę powinni uważać.

Śnieżka w Karkonoszach / shutterstock / Shutterstock

Mokre i śliskie szlaki, przelotne opady deszczu. Do tego możliwe burze i temperatura do 12 stopnia Celsjusza w wyższych partiach - na takie warunki na karkonowskich szlakach muszą przygotować się turyści.



W sobotę mimo dużego zachmurzenia widzialność w Karkonoszach jest bardzo dobra. W wyższych partiach gór wiatr może osiągać prędkość do 50 km/h, w niższych do 20 km/h. Temperatura w ciągu dnia wyniesie około 12 stopni Celsjusza.