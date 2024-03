Izabela Bodnar, Robert Grzechnik, Michał Jaros, Łukasz Kasztelowicz, Jerzy Michalak, Grzegorz Prigan i Jacek Sutryk - to, wymienieni w kolejności alfabetycznej, kandydaci na prezydenta Wrocławia w najbliższych wyborach samorządowych. Ubiegający się o reelekcję Sutryk wystartuje z poparciem Nowej Lewicy, choć od tej kandydatury dystansuje się partia Razem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kto będzie kandydował we Wrocławiu?

Obecny prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (KWW Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy) wystartuje z poparciem Nowej Lewicy, choć od tej kandydatury dystansuje się Partia Razem. Sutryk zabiegał o poparcie KO, która wsparła go w poprzednich wyborach, ale go nie otrzymał.

O poparcie KO i start w wyborach na prezydenta Wrocławia zabiegał też poseł i szef dolnośląskiej PO Michał Jaros. Powołana przez niego "Koalicja dla Wrocławia" zjednoczyła polityków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych, a także niektórych aktywistów miejskich. To osoby, które krytykują obecnego prezydenta miasta. Jaros nie komentował braku poparcia swoje partii, podkreślając, że jest to decyzja zarządu ugrupowania.

Swojego kandydata w wyścigu o fotel prezydenta Wrocławia wystawiło za to PiS. To należący do tej partii prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

Kandydatką Trzeciej Drogi jest posłanka Izabela Bodnar. Bezpartyjni Samorządowcy wystawili byłego członka zarządu województwa dolnośląskiego (w latach 2014-2018), a obecnie prezesa należącego do samorządu województwa Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki Jerzego Michalaka. Kandydatem Konfederacji jest radny miejski Robert Grzechnik, należący do partii Nowa Nadzieja. W wyborach wystartuje też niezależny kandydat Grzegorz Prigan (KWW Wrocławianie dla Wrocławian).

2018 rok. Jacek Sutryk w pierwszej turze

W 2018 roku wybory w pierwszej turze wygrał Jacek Sutryk, zdobywając 50,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła kandydatka Zjednoczonej Prawicy posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka z poparciem 27,5 proc. głosów.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, druga tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie miała miejsce 21 kwietnia.