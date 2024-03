Mamy sytuację, w której rząd musi pożyczyć bardzo dużą kwotę na rynkach finansowych i to się dzieje. Potrzeby sektora finansów publicznych wyniosą pewnie ponad 300 mld zł w tym roku. To oznacza, że rząd szuka dochodów. Oznacza też, że na bardzo kosztowne obietnice, które były składane w kampanii wyborczej, a kwota wolna jest bardzo kosztowna - 48 mld zł - w krótkim okresie nas nie stać. Nie stać nas na to, żeby to wprowadzić w jednym ruchu. To musiałoby być rozłożone na lata. Sądzę, że rząd będzie zmierzał do jakiejś próby rozsmarowania tego w latach w czasie kadencji - oceniał słowa wiceministra finansów gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Borowski powiedział: Waga tej obietnicy jest na tyle duża, że myślę, iż począwszy od przyszłego roku będą prace zmierzające, by chociaż trochę uszczknąć tej kwoty, żeby się przemieścić trochę w kierunku tych 60 tysięcy zł.

KE cofnie się w sprawie Zielonego Ładu

W piątek poznamy zapewne plany Komisji Europejskiej dotyczące zmian w Zielonym Ładzie, które zostały wymuszone protestami rolniczymi w całej Europie.

Wyprognozowanie tego, co się wyłoni z tych protestów rolniczych, jak ostatecznie zareaguje KE, w jakim kierunku to pójdzie, jest bardzo trudne. Zielony Ład jest, paradoksalnie, najprostszą rzeczą do korekty - powiedział Borowski.

Możemy rozważać cła. Nie sądzę, by to w najbliższej przyszłości było celem wszystkich krajów UE, bo trzeba by wprowadzić cła, które obejmują całą Unię. Dopłaty - tu jest problem, bo budżet na wspólną politykę rolną jest mniejszy, przez co wzrosły ceny. Dokonano w nim korekt - mniej na dopłaty, więcej na inwestycje w rolnictwie. Trudno to teraz cofnąć. Nowy Parlament Europejski musiałby skorygować ten wieloletni budżet unijny, te wieloletnie ramy finansowe. Wszystkie kraje musiałyby się na to zgodzić. Wielka operacja. Tu jest duży problem - tłumaczył sytuację wokół Zielonego Ładu Borowski.