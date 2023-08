Stojąc na otwartej przestrzeni, kobieta zdała sobie sprawę, że węża musiał upuścić przelatujący ptak. Jej przypuszczenia szybko się potwierdziły - nim strzepnęła węża, do walki wręcz dołączył jastrząb.

Ptak próbował odzyskać jedzenie, przy okazji dźgając 64-latkę szponami.

Jastrząb chwycił węża, który owinął się wokół mojego ramienia i pociągnął go, jakby chciał go zabrać. A kiedy to zrobił, wyrzucił moje ramię w górę - opowiadała.

Po krótkiej chwili ptakowi udało się odzyskać posiłek. Zaskoczony całą sytuację mąż zawiózł panią Jones do szpitala.

Były rany kłute, skaleczenia, otarcia, zadrapania i poważne siniaki - powiedziała, dodając, że wąż uszkodził jej okulary.

Atak - jak przekazała 64-latka - był dla niej bardzo traumatyczny. Kobieta myślała, że umrze; od tego czasu ma problemy ze snem.