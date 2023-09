"Właśnie zapadła decyzja o ogłoszeniu przetargu na przygotowanie koncepcji przedłużenia trasy z ulicy Świeradowskiej, gdzie dziś jest krańcówka linii tramwajowych 18 i 21" - czytamy na facebookowym profilu "Inwestycje we Wrocławiu". Jest to konto tworzone przez rzeczników instytucji miejskich odpowiedzialnych za wrocławskie inwestycje z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także jednostek lub spółek miejskich - Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, a także Wrocławskich Inwestycji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazały w mediach społecznościowych "Inwestycje we Wrocławiu", "dzięki tej inwestycji łatwiej będzie można dojechać do szpitala przy ul. Borowskiej i Uniwersytetu Medycznego".

"Właśnie zapadła decyzja o ogłoszeniu przetargu na przygotowanie koncepcji przedłużenia trasy z ulicy Świeradowskiej, gdzie dziś jest krańcówka linii tramwajowych 18 i 21. Zadanie to zostało zapisane jako jedno z priorytetowych we Wrocławskim Programie Tramwajowym i teraz planujemy z nim wystartować" - czytamy na Facebooku "Inwestycje we Wrocławiu".

Jak podano, projektant ma mieć rok na przygotowanie koncepcji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

"Chcemy, aby torowisko było tam, gdzie to jest możliwe - zielone. Przy pętli na ul. Borowskiej powstałby park and ride. Dzięki temu zadaniu tramwaje za kilka lat mogą jeździć z Gaju ponad kilometr dalej ulicą Działkową, do ulicy Borowskiej i wzdłuż Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego do nowej pętli usytuowanej w pobliżu torów kolejowych obwodnicy towarowej" - informują wrocławskie jednostki i spółki zajmujące się inwestycjami we Wrocławiu.

"Inwestycje" podkreśliły, że pasażerowie zyskają trzy pary przystanków - "najważniejsze będą usytuowane przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i Uniwersytecie Medycznym; dzięki nim zarówno pacjenci jak i studenci mieliby wygodny dojazd do tych placówek".

"To nie koniec. W ramach tego zadania planujemy wybudować także 1,2 km nowej drogi rowerowej. Byłaby poprowadzona po wschodniej stronie ul. Borowskiej od ul. Kukuczki do al. Armii Krajowej" - czytamy na profilu "Inwestycje we Wrocławiu".