W Krakowie podobnie jak w wielu miastach w całej Polsce - dziś Dzień bez Samochodu. Przez cały dzień komunikacja miejska będzie darmowa. Nie trzeba mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego auta, ani nawet dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy mieszkańcami Krakowa. To okazja by przetestować inną drogę do pracy.

/ Marlena Chudzio / RMF FM Zdania krakowian na temat funkcjonalności krakowskiej komunikacji są podzielone. Jedni podkreślają, że tramwaje nie stoją w korkach, a czas oszczędzamy także nie szukając miejsca parkingowego. Inni doceniają fakt wygody jechania autem i godzą się w związku z tym na wyższe koszty. Kraków w tym roku stawia na promocję ekologicznego aspektu wyboru komunikacji miejskiej. Jeżeli wybieramy komunikację miejską względem samochodu, codziennie możemy zmniejszyć swój ślad węglowy aż siedmiokrotnie - mówi Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych przez działanie danej osoby lub organizacji. Krakowian w tym temacie edukować będą Smok wawelski i Lajkonik. Legendarni bohaterowie wybierają komunikację miejską i będą do tego samego zachęcać innych. Za pomocą filmików w tramwajach i autobusach, informacji zamieszczanych na miejskich stronach internetowych, a także wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej organizatorzy chcą pokazywać, czym jest ślad węglowy. Działania informacyjne będą podejmowane przez cały najbliższy rok. / Marlena Chudzio / RMF FM Po Krakowie kursować będą 3 tramwaje oklejone hasłami Lajkonika: "Laj,laj! Śladzie węglowy baj, baj!" oraz Smoka: "Przesiadam się na tramwaj, jak zmniejszać ślad węglowy to legendarnie" Spotkamy je na różnych liniach. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie od wielu lat inwestuje w nowoczesny i ekologiczny tabor. Posiadamy już 100 autobusów elektrycznych, a także pojazdy hybrydowe i z panelami solarnymi na dachach. Planujemy zakup kolejnych zeroemisyjnych autobusów, w tym zasilanych wodorem. Troska o środowisko jest jednym z najważniejszych elementów prowadzonej przez MPK wymiany taboru autobusowego i tramwajowego. Kraków jest miastem, w którym pasażerowie mają dziś do dyspozycji wyłącznie zero i niskoemisyjne autobusy - komentuje Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie. Organizatorzy akcji podkreślają, że korzystając z autobusów i tramwajów, więcej się ruszamy, co pozytywnie wpływa też na nasze zdrowie.