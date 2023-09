W niedzielę 17 września podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ulicami Krakowa przejadą historyczne i współczesne tramwaje. Pojazdy wyjadą o godzinie 11.00 z zajezdni tramwajowej Podgórze i przejadą do zajezdni tramwajowej Nowa Huta.

Parada tramwajów / Materiały prasowe

Do pojazdów będzie można wsiąść na terenie zajezdni Podgórze (wejście na teren zajezdni będzie możliwe już od 10.00) oraz tylko na jednym przystanku na trasie parady - Teatr Słowackiego.

W paradzie wezmą udział wyjątkowe wagony, w tym te najstarsze w kolekcji MPK SA, jak popularna "Gracówka". Pojawią się także wagony typu N z Warszawy i Poznania, które w ramach wymiany trafiły do Krakowa.

Kraków będzie można podziwiać również z okien współczesnych tramwajów, które będą brały udział w paradzie, w tym z okien najnowszego Lajkonika II oraz najdłuższego tramwaju w Polsce czyli Krakowiaka.

Przejazd historycznymi tramwajami będzie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe bilety, które będą rozdawane w dniu parady w zajezdni Podgórze.

Trasa przejazdu

Przejazd zabytkowych i współczesnych tramwajów odbędzie się na trasie: Zajezdnia tramwajowa Podgórze (ul. J. Brożka), Kapelanka, Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Lubicz, Mogilska, al. Jana Pawła II, pl. Centralny, al. Solidarności, zajezdnia tramwajowa Nowa Huta (ul. Ujastek 12).

Po przyjeździe na teren zajezdni Nowa Huta dla uczestników parady zostało zaplanowanych wiele atrakcji, m.in. przejazdy potrójnym składem wagonów N z Warszawy, Krakowa i Poznania (wycieczki zostały zaplanowane co 30 minut z zajezdni Nowa Huta do pl. Centralnego), przejazdy na terenie zajezdni zabytkowym Tarpanem i radiowozem, możliwość wejścia do kabiny tramwaju oraz gry i zabawy dla dzieci.

Swoje stoiska będą mieć także Policja i Straż Miejska. Wspólna zabawa została zaplanowana do godziny 15:00.

Dla osób, które będą chciały wrócić do zajezdni Podgórze będzie zorganizowany przejazd tramwajami po trasie parady (będą się zatrzymywać na każdym przystanku). Odjazdy zostały zaplanowane co pół godziny o 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 i 15:00. Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych.