"Zgadzam się, że środki powinny iść szybciej. Naprawiamy to na bieżąco" - mówił w Radiu RMF24 wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń, pytany o pomoc dla powodzian. Potwierdził tym samym ustalenia dziennikarzy RMF FM, którzy informowali o problemach terenów dotkniętych przez żywioł. "Mamy zastój w składaniu wniosków przez gminy do województwa. Żeby ktoś dostał pieniądze, gmina musi zawnioskować. Są gminy, które nie złożyły do dzisiaj żadnego wniosku" - przyznał Awiżeń. "Są gminy, które otrzymały środki, a ich jeszcze nie wypłaciły" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Zniszczenia po powodzi w Lądku-Zdroju / Martyna Czerwińska / RMF FM

"Żeby ktoś dostał pieniądze, gmina musi zawnioskować"

Na ten moment wypłaciliśmy 187 mln złotych, jeśli chodzi o zasiłki. Jeszcze będziemy musieli wypłacić przypuszczalnie drugie tyle - mówił w Radiu RMF24 wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Jak podkreślał, na terenach dotkniętych powodzią zrobiono już dużo - przywrócono dostęp do mediów, zabezpieczono infrastrukturę krytyczną, zebrano śmieci i prowadzone są prace rozbiórkowe.

Warto przypomnieć, że dla powodzian przygotowano dwa rodzaje wsparcia. To zasiłki w wysokości 2 i 8 tysięcy złotych na natychmiastową pomoc związaną z dramatem utraty środków do życia i pomoc większej wartości - 100 tys. zł na remont domu i 200 tys. na jego odbudowę. Wiele osób cały czas czeka właśnie na wsparcie drugiego typu. Z czego to wynika?

Mamy zastój w składaniu wniosków przez gminy do województwa. Żeby ktoś dostał pieniądze, gmina musi zawnioskować. Są gminy, które nie złożyły do dzisiaj żadnego wniosku. Trochę jestem zmartwiony tym faktem. Będziemy pytać, co się stało - tłumaczył w Radiu RMF24 Maciej Awiżeń. Są gminy, które otrzymały środki, a ich jeszcze nie wypłaciły. To kwestia decyzji urzędnika - dodał.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

"Będziemy pospieszać samorządy"

Ile zapomóg w wysokości 100 i 200 tys. zł już wypłacono? Przekazaliśmy pieniądze do gmin dla ponad 400 rodzin. Wypłacono je dla 170. Następne środki idą - wyliczał wojewoda dolnośląski. Środki nie są takim problemem. Większym problemem są wnioski. Tutaj musimy przyspieszyć, będziemy pospieszać samorządy - ocenił.

Pytany o tereny najbardziej zniszczone przez powódź Awiżeń wymienił m.in. Kłodzko, powiat karkonoski i kamiennogórski. Ostatnio we Wleniu postawiliśmy kontenery dla mieszkańców budynków socjalnych - relacjonował.

Każdy, kto stracił mieszkanie lub nie może w nim mieszkać, ma możliwość przebywania w hotelach i pensjonatach, za które państwo płaci i będzie płacić tak długo, jak będzie trzeba - zapewniał wojewoda. Jak dodał, takich osób jest obecnie ok. 590.

Cały czas straże pożarne, urzędnicy gminni, WOT chodzą od domu do domu i pytają - czy na pewno nie chcielibyście się przenieść, bo zima w górach już jest - podkreślał Awiżeń.